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Експерт прогнозує зростання кількості угод з купівлі житла на первинному ринку

Експерт прогнозує зростання кількості угод з купівлі житла на первинному ринку

Київ • УНН

 • 8457 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Первинний ринок житла активний і зараз, але кількість угод на ринку буде рости, адже українцям нікуди більше інвестувати накопичення. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт Сергій Костецький.

Експерт зазначає, що по Києву рік тому було в місяць в середньому 1000-1200 угод, то зараз близько 1500-1800.

"Кількість угод однозначно буде зростати, так як у людей, крім нерухомості, взагалі ніяких альтернативних варіантів вкладення грошей немає. До банків може і відновилася довіра, але відсоток, який пропонують банки по депозитах, ну дуже малі. У гривні, а в доларах - взагалі мізерні. А ось на перепродажі квартири можна заробити", - зазначив Костецький.

Але, як зазначає експерт, для того, щоб дійсно заробити на перепродажі житла, доведеться почекати від 5 до 10 років.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельній компанії, особливо на стадії котловану. Як розповіла директор департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна, маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник все розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.

Слід зазначити, що "Київміськбуд" активно працює над зведенням 66 нових будинків, крім того, цього року почнеться робота ще над 4 новими проектами.

Загальний будівельний заділ компанії складає 70 проектів - 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.

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