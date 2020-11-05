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Эксперт об энергетической политике государства: четко сформулирована, но есть нюансы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Глава Экспертного Совета Минэнерго Сергей Чех дал положительную оценку энергетической политике государства, передает УНН со ссылкой на Экспертный Совет Минэнерго.

По мнению Чеха, энергетическая политика государства является четко сформулированной.

"Она воплощена законами Украины, концепт которых позволяет иметь рыночный механизм формирования цен и одновременно не терять влияние государства на общие процессы. В то же время есть человеческий фактор и практика применения концептов, которые, по моему мнению, могли бы быть лучше. Этим объясняются, в частности, те трудности, которые переживает энергетика Украины сегодня", - сказал он.

Также Чех прокомментировал новую модель энергорынка, назвав ее дееспособной.

"Единственная проблема - чрезмерное увлечение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в админуправления или, как мы называем, ручном управлении. Я считаю, что регулятор может вмешиваться только в случае реально опасной ситуации, которая заключается в обеспечении электрической энергии как товаром. Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике", - считает он.

Отдельно Чех поднял вопрос изменения потребления электроэнергии во время пандемии. По его словам, на фоне "каскадных" карантинных ограничений спрос на электроэнергию упал, что привело к уменьшению количества произведенной электроэнергии и ухудшению коэффициента использования установленной мощности. Чех подчеркнул, что негативные последствия пандемии ощутили на себе все без исключения поколения. Не только НАЭК "Энергоатом", который наиболее медийный в этом контексте.

"Когда говорят, что атомная генерация искусственно ограничена - это миф и пиар. Сегодня атомная генерация вернулась к стабильным объемам производства. Она производит половину всей электроэнергии страны - это ее рабочая норма. К тому же зимой АЭС всегда имеют прерогативу и возможность увеличить мощности и производство. Но в этом году "Энергоатом" констатировал невозможность сделать это, потому что есть срывы ремонтной кампании. Поэтому, вопрос не только в пандемии и карантинных ограничениях", - пояснил он.

Также Чех рассказал о причинах и спрогнозировал последствия срыва ремонта энергоблоков АЭС.

"Влияние (на атомную генерацию этой зимой, - ред.) точно будет. Это признает и сам "Энергоатом". И проблема здесь не только в недостатке финансирования, о чем говорят в генкомпании. По моему мнению, имели место организационные сбои: неритмичные поставки материалов и запчастей, срывы тендеров - все это повлияло на то, что "Энергоатом" не подготовился к зиме как следует", - сказал он.

Напомним, "Энергоатом" сорвал графики ремонта и потерял возможность нарастить мощности АЭС зимой.

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