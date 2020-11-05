Эксперт об энергетической политике государства: четко сформулирована, но есть нюансы

По мнению Чеха, энергетическая политика государства является четко сформулированной.

"Она воплощена законами Украины, концепт которых позволяет иметь рыночный механизм формирования цен и одновременно не терять влияние государства на общие процессы. В то же время есть человеческий фактор и практика применения концептов, которые, по моему мнению, могли бы быть лучше. Этим объясняются, в частности, те трудности, которые переживает энергетика Украины сегодня", - сказал он.

Также Чех прокомментировал новую модель энергорынка, назвав ее дееспособной.

"Единственная проблема - чрезмерное увлечение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в админуправления или, как мы называем, ручном управлении. Я считаю, что регулятор может вмешиваться только в случае реально опасной ситуации, которая заключается в обеспечении электрической энергии как товаром. Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике", - считает он.

Отдельно Чех поднял вопрос изменения потребления электроэнергии во время пандемии. По его словам, на фоне "каскадных" карантинных ограничений спрос на электроэнергию упал, что привело к уменьшению количества произведенной электроэнергии и ухудшению коэффициента использования установленной мощности. Чех подчеркнул, что негативные последствия пандемии ощутили на себе все без исключения поколения. Не только НАЭК "Энергоатом", который наиболее медийный в этом контексте.

"Когда говорят, что атомная генерация искусственно ограничена - это миф и пиар. Сегодня атомная генерация вернулась к стабильным объемам производства. Она производит половину всей электроэнергии страны - это ее рабочая норма. К тому же зимой АЭС всегда имеют прерогативу и возможность увеличить мощности и производство. Но в этом году "Энергоатом" констатировал невозможность сделать это, потому что есть срывы ремонтной кампании. Поэтому, вопрос не только в пандемии и карантинных ограничениях", - пояснил он.

Также Чех рассказал о причинах и спрогнозировал последствия срыва ремонта энергоблоков АЭС.

"Влияние (на атомную генерацию этой зимой, - ред.) точно будет. Это признает и сам "Энергоатом". И проблема здесь не только в недостатке финансирования, о чем говорят в генкомпании. По моему мнению, имели место организационные сбои: неритмичные поставки материалов и запчастей, срывы тендеров - все это повлияло на то, что "Энергоатом" не подготовился к зиме как следует", - сказал он.

Напомним, "Энергоатом" сорвал графики ремонта и потерял возможность нарастить мощности АЭС зимой.