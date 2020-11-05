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Експерт про енергетичну політику держави: чітко сформульована, але є нюанси

Експерт про енергетичну політику держави: чітко сформульована, але є нюанси

Київ • УНН

 • 21835 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Голова Експертної Ради Міненерго Сергій Чех дав схвальну оцінку енергетичній політиці державі, передає УНН із посиланням на Експертну Раду Міненерго.

На переконання Чеха, енергетична політика держави є чітко сформульованою.

"Вона втілена законами України, концепт яких дозволяє мати ринковий механізм формування цін і водночас не втрачати вплив держави на загальні процеси. Водночас є людський фактор і практика застосування концептів, які, на мою думку, могли б бути кращими. Цим пояснюються, зокрема, ті труднощі, які переживає енергетика України сьогодні", - сказав він.

Також Чех прокоментував нову модель енергоринку, назвавши її дієздатною.

"Єдина проблема – надмірне захоплення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в адмінуправлінні або, як ми називаємо, ручному управлінні. Я вважаю, що регулятор може втручатися виключно у разі реально небезпечної ситуації, яка полягає у забезпеченні електричної енергії як товаром. Коли не буде ручного управління, нова модель енергоринку буде дієздатною не лише в теорії, але й на практиці", - вважає він.

Окремо Чех підняв питання зміни споживання електроенергії під час пандемії. За його словами, на тлі "каскадних" карантинних обмежень попит на електроенергію впав, що призвело до зменшення кількості виробленої електроенергії та погіршення коефіцієнту використання встановленої потужності. Чех підкреслив, що негативні наслідки пандемії відчули на собі усі без виключення генерації. Не тільки НАЕК "Енергоатом", який найбільш медійний в цьому контексті.

"Коли говорять, що атомна генерація штучно обмежена – це міф та піар. Сьогодні атомна генерація повернулася до стабільних обсягів виробництва. Вона виробляє половину усієї електроенергії країни – це її робоча норма. До того ж взимку АЕС завжди мають прерогативу і можливість збільшити потужності та виробництво. Але цього року "Енергоатом" констатував неспроможність зробити цього, бо є зриви ремонтної кампанії. Тож, питання не лише в пандемії і карантинних обмеженнях", - пояснив він.

Також Чех розповів про причини і спрогнозував наслідки зриву ремонту енергоблоків АЕС.

"Вплив (на атомну генерацію цієї зими, - ред.) точно буде . Це визнає і сам "Енергоатом". І проблема тут не лише у браку фінансування, про що кажуть в генкомпанії. На мою думку, мали місце організаційні збої: неритмічне постачання матеріалів і запчастин, зриви тендерів – все це вплинуло на те, що "Енергоатом" не підготувався до зими як слід", - сказав він.

Нагадаємо, "Енергоатом" зірвав графіки ремонту і втратив можливість наростити потужності АЕС взимку.

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