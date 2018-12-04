Эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на стоимость жилья в новостройках в следующем году

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80458 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102486 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137279 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135473 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132007 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126304 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164045 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на стоимость жилья в новостройках в следующем году

Эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на стоимость жилья в новостройках в следующем году

Киев  •  УНН

 • 8870 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Стоимость жилья на первичном рынке будет зависеть не только от валютного курса. Эксперт по недвижимости Анатолий Топал пояснил, какие именно факторы будут влиять на стоимость недвижимости, передает УНН.

"Цены на первичную недвижимость в следующем году не упадут, возрастут. На сколько - все будет зависеть от курса доллара, от уровня минимальной заработной платы и конечно же от того, как будут разворачиваться последние события (военное положение - ред.)", - пояснил эксперт.

Эксперты отмечают, что рынок новостроек сегодня достаточно активен. Росту спроса на жилую недвижимость на первичном рынке способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предлагаемые застройщиками.

Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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