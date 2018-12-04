Эксперт объяснил, какие факторы будут влиять на стоимость жилья в новостройках в следующем году

"Цены на первичную недвижимость в следующем году не упадут, возрастут. На сколько - все будет зависеть от курса доллара, от уровня минимальной заработной платы и конечно же от того, как будут разворачиваться последние события (военное положение - ред.)", - пояснил эксперт.



Эксперты отмечают, что рынок новостроек сегодня достаточно активен. Росту спроса на жилую недвижимость на первичном рынке способствуют программы лояльности и финансовые инструменты, предлагаемые застройщиками.



Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади. В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.



Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.