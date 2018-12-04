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Експерт пояснив, які фактори впливатимуть на вартість житла у новобудовах наступного року

Експерт пояснив, які фактори впливатимуть на вартість житла у новобудовах наступного року

Київ • УНН

 • 8870 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вартість житла на первинному ринку буде залежати не лише від валютного курсу. Експерт з нерухомості Анатолій Топал пояснив, які саме фактори впливатимуть на вартість нерухомості, передає УНН. 

"Ціни на первинну нерухомість наступного року не впадуть, зростуть. На скільки - все буде залежати від курсу долара, від рівня мінімальної заробітної плати та звісно ж від того, як розгортатимуться останні події (воєнний стан - ред.)", - пояснив експерт.

Експерти відзначають, що ринок новобудов на сьогодні досить активний. Зростанню попиту на житлову нерухомість на первинному ринку сприяють програми лояльності та фінансові інструменти, пропоновані забудовниками.

Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі. В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Крісталбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.

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