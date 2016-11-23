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Эксперт объяснил, как увеличение транзита газа может сказаться на украинцах

Киев • УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Количество газа, который в страны Европы транспортирует Украина, сейчас растет. Такая тенденция была и в 2015 году. Это объясняется рядом факторов. При этом, если зима будет холодной, и потребность в транзите еще возрастет, то, вероятно, у нас не будет достаточного давления, и мы будем вынуждены уменьшить уровень собственного потребления. Об этом УНН рассказал эксперт Юрий Корольчук, комментируя прогноз "Укртрансгаза" по увеличению транзита газа, ориентировочно на 19%.

Эксперт объяснил, как увеличение транзита газа может сказаться на украинцах

"Посмотрим, насколько будут реальные цифры транзита газа в Европу, он действительно растет. Еще в 2015 году он также рос по сравнению с 2014 г., и было, кажется, 67 млрд (кубов - ред.). Сейчас действительно может быть цифра, по крайней мере, 77-78 млрд. Это объясняется очень просто: первая очередь Северного потока была летом на ремонте, и по белорусско-польскому направлению - они также были на ремонте, поэтому Россия увеличила поставки газа через Украину. Плюс, цена на нефть росла, а в целом и цена на газ тоже", - сказал он.

По словам эксперта, с учетом приведенных факторов, увеличенный объем транзита газа Украиной не является заслугой "Укртрансгаза" или "Нафтогаза".

"Это просто такое решение и такое стратегическое действие европейских компаний и заработок "Газпрома". "Газпром" на этом зарабатывает", - отметил он.

Ю.Корольчук пояснил, что стабилизация объемов транзита ожидаемо состоится в декабре, потому что основная закачка газа происходила во втором и третьем кварталах. При этом, значительные объемы транзита не создают пока комфортных условий для ГТС и "Нафтогаза".

В случае, если же зимой будут сильные морозы, то поставки газа в ЕС могут вырасти.

"Если действительно будут морозы в Европе и будет потребность в больших поставках газа, то тогда мы будем вынуждены поднимать газ из подземных хранилищ, который мы могли бы использовать для собственных нужд, и мы можем выйти на низкий уровень, у нас не будет достаточно давления. То есть, не могу сказать, что это такой совсем взаимосвязанный процесс по росту транзита и нашей обеспеченности, но определенное отражение здесь безусловно есть. Это хорошо, что мы больше денег заработаем, - это хорошая новость, но надо помнить, что цена на газ будет расти дальше.

Может сложиться такая ситуация, что мы или будем выполнять транзит и будем поднимать газ из подземных хранилищ и давать в Европу, или мы будем срывать транзит и обеспечивать своих потребителей (в случае холодной зимы - ред.)", - пояснил Ю.Корольчук.

Эксперт добавил, что сегодня украинцы действительно пытаются экономить газ.

Напомним, как сообщал УНН, этой зимой, из-за нехватки газа, "Нафтогаз" будет выбирать кого обогревать между украинцами и европейцами.

Ведь, вместо запланированных 19 млрд куб. м газа, "Нафтогаз" сумел накачать в хранилища только 14,8 млрд куб. м газа.

Также напомним, Херсон может остаться без тепла, так как счета теплоснабжающих предприятий заблокировали.

В Одесской области без отопления остался целый город.

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