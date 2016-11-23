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Експерт пояснив, як збільшення транзиту газу може позначитися на українцях

Київ • УНН

 • 10927 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кількість газу, який до країн Європи транспортує Україна, наразі зростає. Така тенденція була і в 2015 році. Це пояснюється низкою чинників. При цьому, якщо зима буде лютою, і потреба в транзиті ще зросте, то, ймовірно, у нас не буде достатнього тиску, і ми будемо змушені зменшити рівень власного споживання. Про це УНН розповів експерт Юрій Корольчук, коментуючи прогноз “Укртрансгазу” стосовно збільшення транзиту газу, орієнтовно на 19%.

Експерт пояснив, як збільшення транзиту газу може позначитися на українцях

“Подивимось, наскільки будуть реальні цифри транзиту газу до Європи, він дійсно зростає. Ще у 2015 році він також зростав порівняно із 2014, і було, здається, 67 млрд (кубів - ред.). Зараз дійсно може бути цифра, принаймні, 77-78 млрд. Це пояснюється дуже просто: перша черга Північного потоку була влітку на ремонті, і по білорусько-польському напрямку — вони також були в ремонті, відповідно Росія збільшила поставки газу через Україну. Плюс, ціна на нафту зростала, а в цілому і ціна на газ також”, — сказав він.

За словами експерта, з урахуванням наведених чинників, збільшеня об’ємів транзиту газу Україною не є заслугою “Укртрансгазу” чи “Нафтогазу”.

“Це просто таке рішення і така стратегічна дія європейських компаній і заробіток "Газпрому". "Газпром" на цьому заробляє”, — зазначив він.

Ю.Корольчук пояснив, що стабілізація обсягів транзиту очікувано відбудеться у грудні, бо основа закачка газу відбувалася у другому і третьому кварталах. При цьому, значні обсяги транзиту не створюють наразі комфортних умов для ГТС і “Нафтогазу”.

У разі, якщо ж взимку будуть люті морози, то поставки газу в ЄС можуть зрости.

“Якщо дійсно будуть морози в Європі і будуть потреби у більших поставках газу, то тоді ми будемо змушені піднімати газ із підземних сховищ, який ми могли б використовувати для власних потреб, і ми можемо вийти на низький рівень, у нас не буде достатньо тиску. Тобто, не можу сказати, що це такий зовсім взаємопов’язаний процес щодо зростання транзиту і нашої забезпеченості, але певне відображення тут безумовно є. Це добре, що ми більше грошей заробимо, — це хороша новина, але ж треба пам’ятати, що ціна на газ буде зростати далі.

Може скластися така ситуація, що ми або виконуватимемо транзит і будемо піднімати газ із підземних сховищ і давати у Європу, або ми будемо зривати транзит і забезпечувати своїх споживачів (у разі холодної зими — ред.)”, — пояснив Ю.Корольчук.

Експерт додав, що сьогодні українці дійсно намагаються економити газ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, цієї зими, через нестачу газу, “Нафтогаз” обиратиме кого обігрівати між українцями та європейцями.

Адже, замість запланованих 19 млрд куб. м. газу, “Нафтогаз” зумів накачати у сховища лише 14,8 млрд куб. м. газу.

Також нагадаємо, Херсон може лишитись без тепла, бо рахунки теплопостачальних підприємств заблоковано.

На Одещині без опалення залишилося ціле місто.

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