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Эксперт пояснил, как отличить настоящую красную икру от подделки

Киев • УНН

 • 49437 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Поддельная красная икра отличается сильной упругостью и однотонностью, а в кипящей воде она растворяется. Об этом сообщил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков в комментарии корреспонденту УНН.

Эксперт пояснил, как отличить настоящую красную икру от подделки

"Изготавливается, как правило, из желатина или водорослей, отличается сильной упругостью и, если присмотреться, у нее отсутствует ядро - она однотонная. Можете провести тест – искусственные икринки в кипящей воде растворятся", - сообщил эксперт.

Кроме того, как пояснил эксперт, часто для изготовления икры используют несвежее сырье, а замороженное. Чтобы не нарваться на такой некачественный продукт, необходимо посмотреть на дату изготовления икры – она должна совпадать с периодом нереста данной породы рыбы (июль-сентябрь).

При этом Чистяков подчеркнул, что 60% икры на украинском рынке нелегального или сомнительного производства.

Напомним, при выборе красной икры к новогоднему столу следует обратить внимание на дату изготовления, маркировку на крышке или же на рассыпчатость икры, продаваемой на развес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новогодний стол-2019 обойдется украинцам в 1535 гривен

Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.

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