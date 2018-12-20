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Експерт пояснив, як відрізнити справжню червону ікру від підробки

Київ • УНН

 • 49437 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Підроблена червона ікра відрізняється сильною пружністю і однотонність, а в киплячій воді вона розчиняється. Про це повідомив глава Асоціації рибалок України Олександр Чистяков в коментарі кореспонденту УНН.

Експерт пояснив, як відрізнити справжню червону ікру від підробки

"Виготовляється, як правило, з желатину або водоростей, відрізняється сильною пружністю і, якщо придивитися, у неї відсутнє ядро - вона однотонна. Можете провести тест - штучні ікринки в киплячій воді розчиняться", - повідомив експерт.

Крім того, як пояснив експерт, часто для виготовлення ікри використовують несвіжу сировину, а заморожену. Щоб не нарватися на такий неякісний продукт, необхідно подивитися на дату виготовлення ікри - вона повинна збігатися з періодом нересту даної породи риби (липень-вересень).

При цьому Чистяков підкреслив, що 60% ікри на українському ринку нелегального або сумнівного виробництва.

Нагадаємо, при виборі червоної ікри до новорічного столу слід звернути увагу на дату виготовлення, маркування на кришці або ж на розсипчастість ікри, що продається на вагу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новорічний стіл-2019 обійдеться українцям в 1535 гривень

Напередодні Нового року в Україні на тлі ажіотажного попиту виростуть ціни на основні продукти на продовольчих ринках, тоді як в супермаркетах можна буде закупити товари зі знижками.

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