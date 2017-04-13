Эксперт объяснил, почему в Украине растут цены на горючее

Так, по словам С.Сапегина, в общем росту цен на горючее, в том числе на сжиженный газ, в Украине предшествуют несколько факторов.

"На мой взгляд, главными факторами роста цен на сжиженный газ является общая тенденция роста цен на нефтепродукты в Украине. А эта тенденция, в свою очередь, связана с ростом мировых цен на нефть и на нефтепродукты в европейских котировочных агентствах. Кроме того, у нас были проблемы с поставками сжиженного газа из РФ, и эти проблемы пока окончательно не решены. Еще не поставлена ​​точка в вопросе того, как будут проходить процедуры импорта сжиженного газа из РФ. Добавим к этому и тот фактор, что за окном весна, это начало роста с зонного потребления сжиженного газа, а это то топливо, которое потребляется больше в межсезонье и летом, чем зимой", - пояснил он.

Также С.Сапегин развеял миф о прямой взаимосвязи между ростом цен на сжиженный газ и демонтажем нелегальных газовых модулей.

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"Если проанализировать микрорынки, если посмотреть, как меняются цены на сжиженный газ в регионах Украины, то мы увидим, что за последнюю неделю в Киеве цены на сжиженный газ выросли на 4,5%, тогда как в других регионах - значительно выше. Например, в Херсонской области - на 9,7%, в Хмельницкой области - 8,2%, Тернопольской - 8,6%. То есть Киев по уровню роста цен на сжиженный газ в аутсайдерах. Поэтому, можно сделать вывод, что инфраструктурные изменения, которые на сегодня происходят в столице, в общем, являются фактором роста цен на сжиженный газ", - пояснил он.

С.Сапегин добавил, что рост мировых цен на нефть и нефтепродукты нашло и продолжит находить свое отражение в стоимости бензина, дизтоплива и сжиженного газа в Украину.

"Внешние факторы являются главными на сегодня. Речь идет и о мировой напряженности, и о политической, и о геополитической ситуации в связи с событиями, происходящими в Сирии. Также это ожидание инвесторов, которые формируют цену на нефть, ожидания переговоров, которые состоятся на следующей неделе между Москвой и Вашингтоном. Но тот рост цен на нефть, которое уже есть, это где-то около 10-12% - оно нашло и будет дальше находить свое отражение в ценах на сжиженный газ, на бензин и на дизельное топливо в Украине", - пояснил он.

Напомним, АЗС TNK и БРСМ повысили стоимость бензинов.