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Експерт пояснив, чому в Україні ростуть ціни на пальне

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогодні зростання світових котирувань на нафту і нафтопродукти є основною причиною збільшення вартості пального в Україні. Таку думку у коментарі УНН висловив директор НТЦ “Психея” Сергій Сапєгін.

Так, за словами С.Сапєгіна, загалом зростанню цін на пальне, в тому числі на скраплений газ, в Україні передують кілька факторів.

"На мій погляд, головними чинниками зростання цін на скраплений газ є загальна тенденція зростання цін на нафтопродукти в Україні. А ця тенденція, у свою чергу, пов’язана зі зростанням світових цін на нафту і на нафтопродукти у європейських котирувальних агентств. Крім того, у нас були проблеми з постачанням скрапленого газу із РФ, і ці проблеми поки що остаточно не вирішені. Ще не поставлена крапка у питанні того, як будуть проходити процедури імпорту скрапленого газу із РФ. Додамо до цього і той фактор, що за вікном весна, це є початок росту сезонного споживання скрапленого газу, а це є те паливо, яке споживається більше у міжсезоння і влітку, ніж взимку", - пояснив він.

Також, С.Сапєгін розвіяв міф щодо прямого взаємозв'язку між зростаннями цін на скраплений газ та демонтажем нелегальних газових модулів.

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"Якщо проаналізувати мікроринки, якщо подивитись, як змінюються ціни на скраплений газ у регіонах України, то ми побачимо, що за останній тиждень у Києві ціни на скраплений газ зросли на 4,5%, тоді як в інших регіонах – значно вище. Наприклад, у Херсонській області – на 9,7%, у Хмельницькій області – 8,2%, Тернопільській – 8,6%. Тобто Київ по рівню зростання цін на скраплений газ в аутсайдерах. Відтак, можна зробити висновок, що інфраструктурні зміни, які на сьогодні відбуваються у столиці, загалом, не є фактором зростання цін на скраплений газ", - пояснив він.

С.Сапєгін додав, що зростання світових цін на нафту та нафтопродукти вже знайшло і продовжуватиме знаходити своє відображення у вартості бензину, дизпалива та скрапленого газу в Україні.

"Зовнішні чинники є головними на сьогодні. Мова і про світову напруженість, і про політичну, і геополітичну ситуацію у зв’язку із подіями, що відбуваються у Сирії. Також це очікування інвесторів, які формують ціну на нафту, очікування переговорів, які відбудуться на наступному тижні між Москвою і Вашингтоном. Але те зростання цін на нафту, яке вже є, це десь близько 10-12% - воно вже знайшло і буде далі знаходити своє відображення у цінах на скраплений газ, на бензин і на дизельне пальне в Україні", - пояснив він.

Нагадаємо, АЗС TNK і БРСМ підвищили вартість бензинів.

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