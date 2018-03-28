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Эксперт сравнил плюсы и минусы приобретения жилья на вторичном и первичном рынках

Эксперт сравнил плюсы и минусы приобретения жилья на вторичном и первичном рынках

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Жилье в старых домах на вторичном рынке дешевле, но имеет целый ряд недостатков по сравнению с жильем в новостройках. Об этих недостатках и плюсах жилья в новостройках в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

"Во-первых, это (жилье в новостройках - ред.) - новые коммуникации по сравнению со старым фондом, где что-то горит, отлетает, протекает и так далее. Капремонт делается, наверное, в 10% старого фонда. Подъезды с ремонтом - это тоже преимущество, в небольшом количестве домов старого фонда есть ОСМД и ремонты, а в новостройках - это гарантированно новый и хороший подъезд. Новые дома все идут с ремонтом, новые лифты, с чем проблема в старых, где довольно часто ломаются лифты и достаточно долго их ремонтируют. В самых квартирах - новые двери входные, окна, покупатель получает черновой ремонт от застройщика: штукатурка, стяжки, котел на отопление стоит, в основном, подоконники ставят до 50% застройщиков, радиаторы, чего вы можете не получить в старом фонде", - рассказал эксперт.

Шульга также объяснил, что если брать квартиру в старом фонде без ремонта, то придется вложиться сначала в демонтаж всего старого - окна, двери и т.д., а потом уже делать ремонт с нуля.

Также эксперт отметил, что 99% новых домов утеплены.

"То есть, я не советую сильно обращать внимание на, возможно, более дешевые квартиры вторичного рынка, затем по факту можно вложить больше в ремонт. Еще добавлю - в новостройках идет общее благоустройство территорий, то есть не только подъезд, но и рядом с подъездом - двор, новые современные детские площадки, чего нет в старом фонде", - считает эксперт.

Напомним, на рынке недвижимости наблюдается тенденция к росту стоимости жилья в новостройках одновременно несколько снижается цена на жилье в старых домах. Но эксперты отмечаются, что вместе со старыми стенами украинцы покупают старые коммуникации, низкую энергоэффективность жилья и необустроенную придомовую территорию. Эксперты советуют обращать внимание на жилье от надежных застройщиков, которые предлагают программы лояльности и целый ряд инструментов поощрения, которые позволят инвестору приобрести заветное жилье. В частности, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" предлагает и скидку до 20% при полной оплате покупки, беспроцентная рассрочка до введения дома в эксплуатацию, а также ипотеку.

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