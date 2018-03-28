Експерт порівняв плюси і мінуси придбання житла на вторинному та первинному ринках

"По перше, це (житло у новобудовах - ред.) - нові комунікації у порівнянні зі старим фондом, де щось горить, відлітає, протікає і так далі. Капремонт робиться, напевно, в 10% старого фонду. Під'їзди з ремонтом - це теж перевага, у невеликої кількості будинків старого фонду є ОСББ і ремонти, а у новобудов – це гарантовано новий і гарний під'їзд. Нові будинки всі йдуть з ремонтом, нові ліфти, з чим проблема у старих, де досить часто ламаються ліфти та досить довго їх ремонтують. У самих квартирах - нові двері вхідні, вікна, покупець отримує чорновий ремонт від забудовника: штукатурка, стяжки, котел на опалення стоїть, здебільшого, підвіконники ставлять до 50% забудовників, радіатори, чого ви можете не отримати в старому фонді", - розповів експерт.

Шульга також пояснив, що якщо брати квартиру у старому фонді без ремонту, то доведеться вкластися спочатку в демонтаж всього старого - вікна, двері і так далі, а потім вже робити ремонт з нуля.

Також експерт наголосив, що 99% нових будинків утеплені.

"Тобто, я не раджу сильно звертати увагу на, можливо, дешевші квартири вторинного ринку, потім по факту можна вкласти більше в ремонт. Ще додам - у новобудовах йде загальний благоустрій територій, тобто не тільки під'їзд, а й поруч із під'їздом - двір, нові сучасні дитячі майданчики, чого немає у старому фонді", - вважає експерт.

Нагадаємо, на ринку нерухомості спостерігається тенденція до зростання вартості житла у новобудовах, водночас дещо знижується ціна на житло у старих будинках. Та експерти наголошуються, що разом зі старими стінами українці купують старі комунікації, низьку енергоощадність житла та необлаштовану прибудинкову територію. Експерти радять звертати увагу на житло від надійних забудовників, які пропонують програми лояльності та низку інструментів заохочення, які дозволять інвестору придбати омріяне житло. Зокрема, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія "Київміськбуд" пропонує і знижку до 20% при повній оплаті покупки, безвідсоткову розстрочку до введення будинку в експлуатацію, а також іпотеку.