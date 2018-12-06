Эксперт посчитал, где самый дорогой борщ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала, в каком регионе самый дорогой и самый дешевый борщ по данным официальной статистики. Об этом передает УНН со ссылкой на данные директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.
"Как оказалось, на начало ноября 2018 года дороже всего сварить борщ в Одесской области - 105,3 грн, тогда как дешевле всего - в Тернопольской области - 91,1 грн. Разница в стоимости составляет 14 грн, или 13%", - сообщил Дорошенко.
ТОП-3 самых дорогих регионов выглядит так:
-
- Одесская область - 105,3 грн,
-
- Закарпатская - 104,8 грн,
-
- Киев - 104,5 грн.
-
Тройка самых дешевых регионов:
-
- Тернопольская область - 91,1 грн,
-
- Житомирская - 92,8 грн,
-
- Днепропетровская - 93,3 грн.
-
Стоимость мяса - это ключевой показатель стоимости борща по разным регионам страны.
Так, Дорошенко обнародовал стоимость ингредиентов борща в различных областях:
В марте этого года на Закарпатье борщ можно было приготовить за 99 грн, а в Одесской области за 94,5 грн.
Напомним, за год украинский борщ подорожал на 50% и стоит теперь около 100 грн за кастрюлю.