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Эксперт посчитал, где самый дорогой борщ

Киев • УНН

 • 10874 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала, в каком регионе самый дорогой и самый дешевый борщ по данным официальной статистики. Об этом передает УНН со ссылкой на данные директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

Эксперт посчитал, где самый дорогой борщ

"Как оказалось, на начало ноября 2018 года дороже всего сварить борщ в Одесской области - 105,3 грн, тогда как дешевле всего - в Тернопольской области - 91,1 грн. Разница в стоимости составляет 14 грн, или 13%", - сообщил Дорошенко.

ТОП-3 самых дорогих регионов выглядит так:

  • Одесская область - 105,3 грн,
  • Закарпатская - 104,8 грн,
  • Киев - 104,5 грн.

Тройка самых дешевых регионов:

  • Тернопольская область - 91,1 грн,
  • Житомирская - 92,8 грн,
  • Днепропетровская - 93,3 грн.

Стоимость мяса - это ключевой показатель стоимости борща по разным регионам страны.

Так, Дорошенко обнародовал стоимость ингредиентов борща в различных областях:

  • Свинина - 600 г. Самая высокая стоимость в Одесской области и городе Киеве - почти 77 грн за 600 г. Самая низкая - в Тернопольской - 65 грн за 600 г. Разница в цене между регионами составляет 12 грн за 600 г.
  • Картофель - 500 г. Самый дорогой картофель в Донецкой области - 4,3 грн за 500 г. Самый дешевый в Ровенской, Тернопольской и Черниговской - по 2,5 грн за 500 г. Разница в цене составляет 1,8 грн на 500 г.
  • Свекла - 500 г. Самая дорогая - на Закарпатье - 4,9 грн за 500 г. А вот самый дешевый - в Киевской, Полтавской и Сумской областях - по 3,4 грн за 500 г. Разница в цене 1,5 грн на 500 г.
  • Капуста - 300 г. Самая высокая цена снова на Закарпатье - 2,9 грн за 300 г. Самая низкая - в Винницкой, Житомирской, Полтавской и Черкасской областях - по 1,9 грн за 300 г. Разница в цене составляет 1 грн в 300 г.
  • Морковь - 200 г. Самая высокая цена в Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях - 2,7 грн за 200 г. Самая низкая - в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской и Полтавской областях - по 2,2 грн за 200 г. Разница в цене 50 коп за 200 г.
  • Лук - 200 г. Самый дорогоый лук в Киеве - 2,2 грн за 200 г. Самый дешевый на Запорожье и Львовской области - по 1,9 грн за 200 г. Разница в цене - 30 коп за 200 г.
  • Сметана - 250 г. Самая дорогая в Херсонской области - 15,5 грн за 250 г. Самая дешевая во Львовской и Ровенской областях - 12,6 грн за 250 г.

    • В марте этого года на Закарпатье борщ можно было приготовить за 99 грн, а в Одесской области за 94,5 грн.

    Напомним, за год украинский борщ подорожал на 50% и стоит теперь около 100 грн за кастрюлю.

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