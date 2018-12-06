Експерт порахував, де найдорожчий борщ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала, в якому регіоні найдорожчий і найдешевший борщ за даними офіційної статистики. Про це передає УНН з посиланням на дані директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенко.
"Як виявилось, на початок листопада 2018 року найдорожче зварити борщ в Одеській області – 105,3 грн, тоді як найдешевше - в Тернопільській області – 91,1 грн. Різниця у вартості становить 14 грн, або 13%", - повідомив Дорошенко.
ТОП-3 найдорожчих регіонів виглядає так:
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- Одеська область – 105,3 грн,
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- Закарпатська – 104,8 грн,
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- Київ – 104,5 грн.
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Трійка найдешевших регіонів:
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- Тернопільська область – 91,1 грн,
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- Житомирська – 92,8 грн,
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- Дніпропетровська – 93,3 грн.
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Вартість м’яса – це ключовий показник вартості борщу по різних регіонах країни.
Так, Дорошенко оприлюднив вартість інгредієнтів борщу у різних областях:
У березні цього року на Закарпатті борщ можна було приготувати за 99 грн, а на Одещині за 94,5 грн.
Нагадаємо, за рік український борщ подорожчав на 50% та коштує тепер близько 100 грн за каструлю.