За рік український борщ подорожчав у півтора рази

“Індекс українського борщу за рік зріс майже на 50%. Його вартість наближається до 100 грн за каструлю”, — повідомив експерт.

Як зауважив Дорошенко, якщо взяти найпростіший рецепт борщу, то станом на кінець січня поточного року, каструля цієї страви коштувала 89,8 грн (за середньостатистичними цінами державного моніторингу):



свинина з кісткою — 66,2 грн за 600 гр;



буряк — 3,5 грн за 500 гр;



картопля — 3,2 грн за 500 гр;



капуста — 1,5 грн за 300 гр;



морква — 1,5 грн за 200 гр;



цибуля — 1,1 грн за 200 гр;



сметана — 12,8 грн за 250 гр.



При цьому, за словами експерта, за даними Держстатистики в січні минулого року традиційна перша страва нам обходилась в 61 грн. Таким чином, борщ за рік подорожчав на 28,8 грн, або на 47%. Так свинина додала 23,5 грн, або 55%, сметана — 2,5 грн, або 24%, буряк — 1,5 грн, або 75%, морква — 60 коп., або 67%, цибуля — 20 коп., або 22%, капуста — 30 коп., або 25%, картопля — 20 коп., або 7%.

“Український борщ, приготовлений у листопаді 2017 року, коштував 81 грн. Тобто за два місяці він став дорожчим майже на 9 грн, або 11%”, — звернув увагу Дорошенко.

Нагадаємо, за рік вартість м’ясного кошику в Україні зросла на 40%.