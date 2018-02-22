За год украинский борщ подорожал в полтора раза

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64477 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78916 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81633 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107746 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100503 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104607 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111567 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122806 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134341 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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За год украинский борщ подорожал в полтора раза

За год украинский борщ подорожал в полтора раза

Киев  •  УНН

 • 12171 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. За год украинский борщ подорожал на 50% и стоит теперь около 100 грн за кастрюлю. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

“Индекс украинского борща за год вырос почти на 50%. Его стоимость приближается к 100 грн за кастрюлю”, - сообщил эксперт.

Как отметил Дорошенко, если взять самый простой рецепт борща, то по состоянию на конец января текущего года, кастрюля этого блюда стоила 89,8 грн (по среднестатистическим ценам государственного мониторинга):

  • свинина с костью — 66,2 грн за 600 гр;
  • свекла — 3,5 грн за 500 гр;
  • картофель — 3,2 грн за 500 гр;
  • капуста — 1,5 грн за 300 гр;
  • морковь — 1,5 грн за 200 гр;
  • лук — 1,1 грн за 200 гр;
  • сметана — 12,8 грн за 250 гр.

При этом, по словам эксперта, по данным Госстатистики в январе прошлого года традиционная первое блюдо нам обходилась в 61 грн. Таким образом, борщ за год подорожал на 28,8 грн, или на 47%. Так свинина добавила в цене 23,5 грн, или 55%, сметана — 2,5 грн, или 24%, свекла — 1,5 грн, или 75%, морковь — 60 коп., или 67%, лук — 20 коп., или 22%, капуста — 30 коп., или 25%, картофель — 20 коп., или 7%.

“Украинский борщ, приготовленный в ноябре 2017 года, стоил 81 грн. То есть за два месяца он стал дороже почти на 9 грн, или 11%”, - обратил внимание Дорошенко.

Напомним, за год стоимость мясной корзины в Украине выросла на 40%.

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