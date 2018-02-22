За год украинский борщ подорожал в полтора раза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. За год украинский борщ подорожал на 50% и стоит теперь около 100 грн за кастрюлю. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
“Индекс украинского борща за год вырос почти на 50%. Его стоимость приближается к 100 грн за кастрюлю”, - сообщил эксперт.
Как отметил Дорошенко, если взять самый простой рецепт борща, то по состоянию на конец января текущего года, кастрюля этого блюда стоила 89,8 грн (по среднестатистическим ценам государственного мониторинга):
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- свинина с костью — 66,2 грн за 600 гр;
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- свекла — 3,5 грн за 500 гр;
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- картофель — 3,2 грн за 500 гр;
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- капуста — 1,5 грн за 300 гр;
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- морковь — 1,5 грн за 200 гр;
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- лук — 1,1 грн за 200 гр;
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- сметана — 12,8 грн за 250 гр.
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При этом, по словам эксперта, по данным Госстатистики в январе прошлого года традиционная первое блюдо нам обходилась в 61 грн. Таким образом, борщ за год подорожал на 28,8 грн, или на 47%. Так свинина добавила в цене 23,5 грн, или 55%, сметана — 2,5 грн, или 24%, свекла — 1,5 грн, или 75%, морковь — 60 коп., или 67%, лук — 20 коп., или 22%, капуста — 30 коп., или 25%, картофель — 20 коп., или 7%.
“Украинский борщ, приготовленный в ноябре 2017 года, стоил 81 грн. То есть за два месяца он стал дороже почти на 9 грн, или 11%”, - обратил внимание Дорошенко.
Напомним, за год стоимость мясной корзины в Украине выросла на 40%.