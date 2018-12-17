Эксперт посоветовал, как выбрать красную икру к Новому году

"Возьмите баночку в руки и потрясите. Внутри что-то булькает? От покупки лучше воздержаться. Качественная зернистая красная икра заполняет баночку плотно и без пустот. Обратите внимание на дату упаковки икры. Добыча красной икры ведется в июле-августе. Если на крышке указан любой другой месяц, значит, солили икру мороженную, либо фасовали произведенную ранее. В любом случае качество красной икры будет не на высоте", - отметил эксперт.



По его словами, также для проверки качества можно надавить на крышку банки пальцем: она не должна проминаться и ни в коем случае не должна быть вздутой. Также важным признаком подлинности продукта является маркировка на крышке: она должна быть проштампована изнутри, если же цифры вдавлены внутрь – речь идет о подделке. Кроме того, дата не может быть нанесена лазером на крышку или пробита на бумаге.



"Контрафактную банку с красной икрой выдает некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе", - добавил А.Чистяков.



По его мнению, лучше покупать икру в стеклянной таре, а не в жестяной, поскольку прозрачное стекло позволяет рассмотреть цвет, размер и качество зерна.



"Если икра выглядит как будто покрытая инеем, она фальшивая. Покупая развесную красную икру, обратите внимание на рассыпчатость зерна. Икринки должны легко отделяться друг от друга и не приставать к лопатке. Если красная икра больше походит на слипшуюся бесформенную массу - от покупки лучше воздержаться", - добавил эксперт.



При этом он подчеркнул, что покупка икры на развес сопряжена с дополнительными рисками, поскольку в продажу такой продукт поступает в пластиковых емкостях от 0,5 кг до 5 кг, а после открытия емкости срок ее хранения – всего 24 часа. Причем для продления годности недобросовестные продавцы добавляют в нее эмульгаторы на основе фармадегидов, которые превращают полезный продукт в опасный для здоровья.



Также А.Чистяков подчеркнул, что, по разным подсчетам, до 60% красной икры, продающейся в Украине, является контрафактной.



Напомним, новогодний стол-2019 обойдется украинцам в 1535 гривен.



Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.