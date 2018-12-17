Експерт порадив, як вибрати червону ікру до Нового року

"Візьміть баночку в руки і потрясіть. Всередині щось булькає? Від покупки краще утриматися. Якісна зерниста червона ікра заповнює баночку щільно і без пустот. Зверніть увагу на дату упаковки ікри. Видобуток червоної ікри ведеться в липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць, значить, солили ікру морожену, або фасували вироблену раніше. У будь-якому випадку якість червоної ікри буде не на висоті", - зазначив експерт.



За його словами, також для перевірки якості можна натиснути на кришку банки пальцем: вона не повинна проминатися і ні в якому разі не повинна бути роздутою. Також важливою ознакою автентичності продукту є маркування на кришці: вона повинна бути проштампована зсередини, якщо ж цифри втиснули всередину - йдеться про підробку. Крім того, дата не може бути нанесена лазером на кришку або пробита на папері.



"Контрафактну банку з червоною ікрою видає неякісна поліграфія та відсутність на етикетці докладної інформації про продукт, виробника", - додав А.Чистяков.



На його думку, краще купувати ікру в скляній тарі, а не в жестяній, оскільки прозоре скло дозволяє розглянути колір, розмір і якість зерна.



"Якщо ікра виглядає як ніби покрита інеєм, вона фальшива. Купуючи вагову червону ікру, зверніть увагу на крихкість зерна. Ікринки повинні легко відділятися одна від одного і не приставати до лопатки. Якщо червона ікра більше схожа на злиплу безформну масу - від покупки краще утриматися", - додав експерт.



При цьому він підкреслив, що покупка ікри на вагу пов'язана з додатковими ризиками, оскільки в продаж такий продукт надходить в пластикових ємностях від 0,5 кг до 5 кг, а після відкриття ємності термін її зберігання - всього 24 години. Причому для продовження придатності недобросовісні продавці додають в неї емульгатори на основі фармадегідов, які перетворюють корисний продукт в небезпечний для здоров'я.



Також А.Чистяков підкреслив, що, за різними підрахунками, до 60% червоної ікри, що продається в Україні, є контрафактною.



Нагадаємо, новорічний стіл-2019 обійдеться українцям в 1535 гривень.



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