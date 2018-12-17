Експерт порадив, як вибрати червону ікру до Нового року

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 28741 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 68817 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 58211 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 73369 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 90315 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86282 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 171192 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99776 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72524 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328726 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 10186 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 40221 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 8912 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 13586 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 11964 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 171189 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328722 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261920 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372860 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383371 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 28741 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15860 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21134 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27034 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47884 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Експерт порадив, як вибрати червону ікру до Нового року

Київ • УНН

 • 30805 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. При виборі червоної ікри до новорічного столу слід звернути увагу на дату виготовлення, маркування на кришці або ж на крихкість ікри, що продається на вагу. Таку думку висловив глава Асоціації рибалок України Олександр Чистяков в коментарі кореспонденту УНН.

Експерт порадив, як вибрати червону ікру до Нового року

"Візьміть баночку в руки і потрясіть. Всередині щось булькає? Від покупки краще утриматися. Якісна зерниста червона ікра заповнює баночку щільно і без пустот. Зверніть увагу на дату упаковки ікри. Видобуток червоної ікри ведеться в липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць, значить, солили ікру морожену, або фасували вироблену раніше. У будь-якому випадку якість червоної ікри буде не на висоті", - зазначив експерт.

За його словами, також для перевірки якості можна натиснути на кришку банки пальцем: вона не повинна проминатися і ні в якому разі не повинна бути роздутою. Також важливою ознакою автентичності продукту є маркування на кришці: вона повинна бути проштампована зсередини, якщо ж цифри втиснули всередину - йдеться про підробку. Крім того, дата не може бути нанесена лазером на кришку або пробита на папері.

"Контрафактну банку з червоною ікрою видає неякісна поліграфія та відсутність на етикетці докладної інформації про продукт, виробника", - додав А.Чистяков.

На його думку, краще купувати ікру в скляній тарі, а не в жестяній, оскільки прозоре скло дозволяє розглянути колір, розмір і якість зерна.

"Якщо ікра виглядає як ніби покрита інеєм, вона фальшива. Купуючи вагову червону ікру, зверніть увагу на крихкість зерна. Ікринки повинні легко відділятися одна від одного і не приставати до лопатки. Якщо червона ікра більше схожа на злиплу безформну масу - від покупки краще утриматися", - додав експерт.

При цьому він підкреслив, що покупка ікри на вагу пов'язана з додатковими ризиками, оскільки в продаж такий продукт надходить в пластикових ємностях від 0,5 кг до 5 кг, а після відкриття ємності термін її зберігання - всього 24 години. Причому для продовження придатності недобросовісні продавці додають в неї емульгатори на основі фармадегідов, які перетворюють корисний продукт в небезпечний для здоров'я.

Також А.Чистяков підкреслив, що, за різними підрахунками, до 60% червоної ікри, що продається в Україні, є контрафактною.

Нагадаємо, новорічний стіл-2019 обійдеться українцям в 1535 гривень.

Напередодні Нового року в Україні на тлі ажіотажного попиту виростуть ціни на основні продукти на продовольчих ринках, тоді як в супермаркетах можна буде закупити товари зі знижками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36