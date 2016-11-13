Эксперт: оснований для снижения стоимости жилья нет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На сегодня стоимость нового жилья уже практически достигла себестоимости. Оснований для дальнейшего снижения стоимости нет. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Артур Пилипчук.
"Я не вижу никаких причин, чтобы дальше снижались цены, так как себестоимость и так минимальная и дальше некуда снижать. Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать стабильность, ну, может, очень небольшие колебания. Рентабельность приближается до 0", - сказал эксперт.
В то же время А.Пилипчук отметил, что спрос на недвижимость есть, но, к сожалению, он не подкреплен финансово.
Напомним, по мнению главы правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, ипотечное кредитование стимулирует развитие строительной отрасли, что в свою очередь, стимулирует экономический рост в целом.
ПАО "ХК "Киевгорстрой" и ПАО "Кристалбанк" в августе запустили программу кредитования физических лиц на покупку недвижимости.
"Ипотечное кредитование является одной из лучших практик ведущих стран мира. Оно позволяет человеку приобрести жилье на выгодных условиях, стимулирует строительную отрасль, а значит, и экономику в целом. В рамках программы инвестор может приобрести жилье в любом из наших объектов. Учитывая то, что компания реализует и квадратные метры в введенных в эксплуатацию домах, это хорошая возможность поселиться в собственной квартире в кратчайшие сроки", - отметил И.Кушнир.
По мнению президента холдинга, программа должна стать эффективным инструментом обеспечения украинцев собственным жильем.
Как сообщал УНН, в рамках реализации программы кредитования инвесторам уже предоставили более 6 млн грн кредитных средств на приобретение жилья.