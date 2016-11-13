Експерт: підстав для зниження вартості житла немає
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На сьогодні вартість новозбудованого житла вже практично досягла собівартості. Підстав для подальшого зниження вартості немає. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Артур Пилипчук.
"Я не бачу ніяких причин, щоб далі знижувались ціни, тому що собівартість і так мінімальна і далі немає куди знижувати. Я думаю, що найближчим часом ми спостерігатимемо стабільність, ну, може, дуже невеличкі коливання. Рентабельність наближується до 0", - сказав експерт.
Водночас А.Пилипчук зауважив, що попит на нерухомість є, однак, на жаль, він не підкріплений фінансово.
Нагадаємо, на думку Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, іпотечне кредитування стимулює розвиток будівельної галузі, що, у свою чергу, стимулює економічне зростання загалом.
ПАТ “ХК “Київміськбуд” та ПАТ “Кристалбанк” у серпні запустили програму кредитування фізичних осіб на купівлю нерухомості.
“Іпотечне кредитування є однією з кращих практик провідних країн світу. Воно дає змогу людині придбати житло на вигідних умовах, стимулює будівельну галузь, а значить, і економіку в цілому. У рамках програми інвестор може придбати житло у будь-якому з наших об’єктів. Зважаючи на те, що компанія реалізує і квадратні метри у введених в експлуатацію будинках, це хороша нагода оселитися у власній квартирі у найкоротший строк”, — зазначив І.Кушнір.
На думку президента холдингу, програма має стати ефективним інструментом забезпечення українців власним житлом.
Як повідомляв УНН, у рамках реалізації програми кредитування інвесторам вже надано понад 6 млн грн кредитних коштів на придбання житла.