Эксперт подвел итоги 2017 года для Украины на евроатлантическом и евроинтеграционном направлениях

"Если плясать от печки, а печкой у нас являются два направления - евроатлантический и евроинтеграционный, то можно говорить о том, что итоги в целом положительные. В одном и другом случае мы, хоть и медленно, но верно движемся по этим двум направлениям вперед. Хотелось бы побольше, хотелось бы поэффективнее, хотелось бы побыстрее, но тут уж, как говорится, вступают в силу ограничения, связанные с нашей внутриполитической ситуацией, нерешительностью, нашей половинчатостью и желанием сидеть на двух стульях одновременно, а это, безусловно, имеет последствия", - отметил эксперт.

Он добавил, что, в частности, ускорение реформирования внутриполитической среды государства могло бы помочь более ощутимому прогрессу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года

Вместе с тем, по мнению В.Огрызко, позитивное движение вперед в отношениях с ЕС все же можно назвать заметным. Почти аналогичная ситуация - с США.

"В отношениях с США, мне кажется, так же можно говорить о том, что несмотря на определенные, скажем так, несуразности, которые были на этапе до выборов (президента США - ред.), после выборов ситуация все же, в силу других внешних обстоятельств, но сыграла в пользу украинско-американских отношений", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, это можно увидеть, в частности, в решении США о предоставлении летального вооружения Украине.

"Это очень важный сигнал, это означает, что там переосмысливают отношение к Украине. Хотя, повторяю, здесь, кроме непосредственной работы нашей дипломатии, сыграли и другие факторы, в частности наглое вмешательство России в избирательный процесс в США, а это американцы никому не позволят", - считает экс-глава МИД.

Кроме того, по его мнению, Украина имеет все шансы на получение следующего транша от МВФ, но для этого необходимо демонстрировать "способность их получить", выполняя соответствующие обязательства перед фондом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев ждет новое подорожание продуктов: эксперт дал прогноз на 2018 год

Бывший министр не обошел и вопрос "провалов" в уходящем году.

"В отношении проблем - они, безусловно, есть, и прежде всего внутриполитические, но они влияют на внешний курс. Но я думаю, если суммировать, то важно - и для внешнеполитического курса - большее самосознание нами как субъекта международной политики, как страны, которая имеет свои интересы, как страны, которая имеет свои традиции, свою историю, свой язык, и которая способна эти вещи защищать. Это не всем нравится, это создает определенные проблемы: с языком мы видели, в частности, неадекватную реакцию Венгрии, еще нескольких стран по языковому вопросу, мы видели очень специфическую, так же мало адекватную реакцию со стороны Польши в деле вопросов украинской истории, но мне кажется, это совсем не проигрыши украинской дипломатии, но период осознания себя как государства, мы так же будем защищать свои интересы, которые у нас есть, что стало определенным сюрпризом для некоторых наших соседей, которые считали, что они будут нам навязывать свое видение того, как мы должны развиваться", - рассказал эксперт.

В отношениях с ближайшими соседями, по словам В.Огрызко, Украине не стоит ослаблять позиции. Государство должно демонстрировать на международной арене, что с его интересами нужно считаться.

"В отношении Польши, мы будем иметь проблемы, пока в Польше не поймут: не имеет значения - правительство то или иное, что Украина - это страна, которая имеет свою собственную историю, культуру, язык, и которая является ничем не меньше, не менее стоимостной, чем сама Польша. Пока этого понимания в Польше не появится, я боюсь, что уровня отношений, которые были до этой искусственно созданной проблемы, не будет. То, что у нас была общая и не всегда легкая история - все это нужно взаимно признать, извиниться, но не делать из прошлого современное", - сказал В.Огрызко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варшава назвала важным заявление Порошенко о разблокировании эксгумаций

"В отношении Беларуси - к сожалению, эта страна не является независимой в принятии своих внешнеполитических решений. К сожалению, эта страна не контролирует ситуацию безопасности в собственной стране - это делают за нее российское государство, российская армия и т.д. Поэтому говорить о том, что здесь мы можем что-то улучшить и сделать это максимально быстро, я бы сильно сомневался", - добавил он.