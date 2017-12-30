Эксперт подвел итоги 2017 года для Украины на евроатлантическом и евроинтеграционном направлениях

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 36424 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 86959 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 105347 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 118763 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 139544 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 157955 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 121597 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138328 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189541 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290417 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 238328 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 32932 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 60997 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 181186 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 38026 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 181294 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 238445 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 442261 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 395980 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 480716 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 24860 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 24906 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 38095 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 61078 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69579 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Эксперт подвел итоги 2017 года для Украины на евроатлантическом и евроинтеграционном направлениях

Киев • УНН

 • 20263 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Достижения внешней политики Украины на евроатлантическом и евроинтеграционном направлениях за уходящий год в целом можно назвать положительными. Кроме того, 2017 год стал периодом самосознания Украины как государства - страны, которая имеет свои интересы, традиции, историю и язык, и которая способна защищать эти вещи. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Эксперт подвел итоги 2017 года для Украины на евроатлантическом и евроинтеграционном направлениях

"Если плясать от печки, а печкой у нас являются два направления - евроатлантический и евроинтеграционный, то можно говорить о том, что итоги в целом положительные. В одном и другом случае мы, хоть и медленно, но верно движемся по этим двум направлениям вперед. Хотелось бы побольше, хотелось бы поэффективнее, хотелось бы побыстрее, но тут уж, как говорится, вступают в силу ограничения, связанные с нашей внутриполитической ситуацией, нерешительностью, нашей половинчатостью и желанием сидеть на двух стульях одновременно, а это, безусловно, имеет последствия", - отметил эксперт.

Он добавил, что, в частности, ускорение реформирования внутриполитической среды государства могло бы помочь более ощутимому прогрессу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года

Вместе с тем, по мнению В.Огрызко, позитивное движение вперед в отношениях с ЕС все же можно назвать заметным. Почти аналогичная ситуация - с США.

"В отношениях с США, мне кажется, так же можно говорить о том, что несмотря на определенные, скажем так, несуразности, которые были на этапе до выборов (президента США - ред.), после выборов ситуация все же, в силу других внешних обстоятельств, но сыграла в пользу украинско-американских отношений", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, это можно увидеть, в частности, в решении США о предоставлении летального вооружения Украине.

"Это очень важный сигнал, это означает, что там переосмысливают отношение к Украине. Хотя, повторяю, здесь, кроме непосредственной работы нашей дипломатии, сыграли и другие факторы, в частности наглое вмешательство России в избирательный процесс в США, а это американцы никому не позволят", - считает экс-глава МИД.

Кроме того, по его мнению, Украина имеет все шансы на получение следующего транша от МВФ, но для этого необходимо демонстрировать "способность их получить", выполняя соответствующие обязательства перед фондом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев ждет новое подорожание продуктов: эксперт дал прогноз на 2018 год

Бывший министр не обошел и вопрос "провалов" в уходящем году.

"В отношении проблем - они, безусловно, есть, и прежде всего внутриполитические, но они влияют на внешний курс. Но я думаю, если суммировать, то важно - и для внешнеполитического курса - большее самосознание нами как субъекта международной политики, как страны, которая имеет свои интересы, как страны, которая имеет свои традиции, свою историю, свой язык, и которая способна эти вещи защищать. Это не всем нравится, это создает определенные проблемы: с языком мы видели, в частности, неадекватную реакцию Венгрии, еще нескольких стран по языковому вопросу, мы видели очень специфическую, так же мало адекватную реакцию со стороны Польши в деле вопросов украинской истории, но мне кажется, это совсем не проигрыши украинской дипломатии, но период осознания себя как государства, мы так же будем защищать свои интересы, которые у нас есть, что стало определенным сюрпризом для некоторых наших соседей, которые считали, что они будут нам навязывать свое видение того, как мы должны развиваться", - рассказал эксперт.

В отношениях с ближайшими соседями, по словам В.Огрызко, Украине не стоит ослаблять позиции. Государство должно демонстрировать на международной арене, что с его интересами нужно считаться.

"В отношении Польши, мы будем иметь проблемы, пока в Польше не поймут: не имеет значения - правительство то или иное, что Украина - это страна, которая имеет свою собственную историю, культуру, язык, и которая является ничем не меньше, не менее стоимостной, чем сама Польша. Пока этого понимания в Польше не появится, я боюсь, что уровня отношений, которые были до этой искусственно созданной проблемы, не будет. То, что у нас была общая и не всегда легкая история - все это нужно взаимно признать, извиниться, но не делать из прошлого современное", - сказал В.Огрызко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варшава назвала важным заявление Порошенко о разблокировании эксгумаций

"В отношении Беларуси - к сожалению, эта страна не является независимой в принятии своих внешнеполитических решений. К сожалению, эта страна не контролирует ситуацию безопасности в собственной стране - это делают за нее российское государство, российская армия и т.д. Поэтому говорить о том, что здесь мы можем что-то улучшить и сделать это максимально быстро, я бы сильно сомневался", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,556.31