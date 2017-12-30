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Експерт підбив підсумки 2017 року для України на євроатлантичному та євроінтеграційному напрямах

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Здобутки зовнішньої політики України на євроатлантичному і євроінтеграційному напрямках за рік, що минає, в цілому можна назвати позитивними. Крім того, 2017 рік став періодом самоусвідомлення України як держави - країни, яка має свої інтереси, традиції, історію та мову, і яка здатна захищати ці речі. Про це у коментарі УНН розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Експерт підбив підсумки 2017 року для України на євроатлантичному та євроінтеграційному напрямах

"Якщо танцювати від пічки, а пічкою у нас є два напрямки - євроатлантичний і євроінтеграційний, то можна говорити про те, що підсумки в цілому позитивні. В одному й іншому випадку ми, хоч і повільно, але невпинно рухаємось по цих двох напрямках вперед. Хотілося б побільше, хотілося б поефективніше, хотілося б пошвидше, але тут уже, як кажуть, вступають в силу обмеження, пов’язані з нашою внутрішньополітичною ситуацією, нерішучістю, нашою половинчастістю та бажанням сидіти на двох стільцях одночасно, а це, безумовно, має наслідки", - зазначив експерт.

Він зауважив, що, зокрема, пришвидшення реформування внутрішньополітичного середовища держави могло б посприяти більш відчутному прогресу.

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Разом з тим, на думку В.Огризка, позитивний рух вперед у відносинах с ЄС все ж можна назвати помітним. Майже аналогічна ситуація - зі США.

"У відносинах зі США, мені здається, так само можна говорити про те, що попри певні, скажімо так, неоковирності, що були на етапі до виборів (президента США – ред.), після виборів ситуація все ж таки, в силу інших зовнішніх обставин, але зіграла на користь українсько-американських відносин", - наголосив експерт.

На його думку, це можна побачити, зокрема, у рішенні США про надання летального озброєння Україні.

"Це дуже важливий сигнал, це означає, що там переосмислюють ставлення до України. Хоча, повторюю, тут, окрім безпосередньої роботи нашої дипломатії, зіграли й інші фактори, зокрема нахабне втручання Росії у виборчий процес в США, а це американці нікому не дозволять", - вважає екс-голова МЗС.

Окрім того, на його думку, Україна має усі шанси на отримання наступного траншу від МВФ, але для цього необхідно демонструвати "здатність їх отримати", виконуючи відповідні зобов’язання перед фондом.

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Колишній міністр не оминув і питання "провалів" у році, що минає. 

"Відносно проблем – вони, безумовно, є, і насамперед внутрішньополітичні, але вони впливають на зовнішній курс. Але я думаю, якщо підсумовувати, то важливим є - і для зовнішньополітичного курсу - більше самоусвідомлення нами як суб’єкта міжнародної політики, як країни, яка має свої інтереси, як країни, яка має свої традиції, свою історію, свою мову, і яка здатна ці речі захищати. Це не всім подобається, це створює певні проблеми: з мовою ми бачили, зокрема, неадекватну реакцію Угорщини, ще декількох країн з мовного питання, ми бачили дуже специфічну, так само мало адекватну реакцію з боку Польщі у справах питань української історії, але мені здається, це зовсім не програші української дипломатії, але період самоусвідомлення як держави, що ми так само будемо захищати свої інтереси, які у нас є, що стало певним сюрпризом для деяких наших сусідів, які вважали, що вони будуть нам нав’язувати своє бачення того, як ми повинні розвиватися", - розповів експерт.

У відносинах з найближчими сусідами, за словами В.Огризка, Україні не варто послаблювати позиції. Держава має демонструвати на міжнародній арені, що з її інтересами потрібно рахуватися.

"Відносно Польщі, ми будемо мати проблеми, допоки в Польщі не зрозуміють: не має значення - уряд той, чи інший, що Україна – це країна, яка має свою власну історію, культуру, мову, і яка є нічим не меншою, не менш вартісною, ніж сама Польща. Допоки цього розуміння у Польщі не з’явиться, я боюсь, що того рівня відносин, які були до цієї штучно створеної проблеми, не матимемо. Те, що у нас була спільна і не завжди легка історія – все це потрібно взаємно визнати, вибачитись, але не робити з минулого сучасне", - сказав В.Огризко.

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"Відносно Білорусі – на превеликий жаль, ця країна не є незалежною у прийнятті своїх зовнішньополітичних рішень. На жаль, ця країна не контролює безпекову ситуацію у власній країні – це робить за неї російська держава, російська армія і т.д. Тому говорити про те, що тут ми можемо щось покращити і зробити це максимально швидко, я б сильно сумнівався", - додав він.

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