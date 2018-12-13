Эксперт: предновогодний период - время реальных скидок

"У некоторых застройщиков уже наступил, а у некоторых - совсем скоро наступит время различных акций и скидок. Это не "черная пятница", эти акции и скидки вполне реальны. Кто-то предлагает рассрочки долгосрочные, кто-то - скидку при 100% оплате. Акции реальные, ими стоит воспользоваться", - считает эксперт.



Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" объявил о новогодних акциях на некоторые объекты недвижимости. В частности речь идет о квартирах в ЖК на улицах Образования, Василия Тютюнника, Сергея Данченко, Академика Глушкова, Лейпцигской, Марины Цветаевой и др. Также предлагаются скидки на коммерческую недвижимость. Скидки на выбранные позиции от 8 до 30%.



Напомним, по оценкам экспертов сегодня рынок первичной недвижимости привлекает больше инвесторов, чем вторичный. Этому способствует и высокое качество жилья, новые коммуникации, а также гибкая финансовая политика и финансовые инструменты, которые предлагают покупателям застройщики. Речь идет о рассрочке, ипотечных программах и разнообразные программы лояльности.