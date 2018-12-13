Експерт: передноворічний період – час реальних знижок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Період перед новорічними святами – зручний час для придбання житла, адже забудовник охоче вдається до святкових акцій та знижок. Про це у коментарі УНН повідомив експерт з нерухомості Анатолій Топал.
"У деяких забудовників вже настав, а у деяких - зовсім скоро настане час різноманітних акцій та знижок. Це не "чорна п'ятниця", ці акції та знижки цілком реальні. Хтось пропонує розстрочки довгострокові, хтось - знижку при 100% оплаті. Акції реальні, ними варто скористатися", - вважає експерт.
Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" оголосив про новорічні акції на деякі об’єкти нерухомості. Зокрема мова йде про квартири у ЖК на вулицях Освіти, Василя Тютюнника, Сергія Данченка, Академіка Глушкова, Лейпцизькій, Марини Цветаєвої тощо. Також пропонуються знижки на комерційну нерухомість. Знижки на вибрані позиції від 8 до 30%.
Нагадаємо, за оцінками експертів сьогодні ринок первинної нерухомості привертає більше інвесторів, ніж вторинний. Цьому сприяє і вища якість житла, нові комунікації, а також гнучка фінансова політика та фінансові інструменти, які пропонують покупцям забудовники. Мова йде про розстрочки, іпотечні програми та різноманітні програми лояльності.