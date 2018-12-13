“Київміськбуд” оголосив новорічні знижки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. “Київміськбуд” до новорічних свят запроваджує додаткові знижки на деякі об’єкти нерухомості, повідомляє УНН.
В акції — квартири, комерційна нерухомість, творчі майстерні, приміщення для зберігання велосипедів. Знижки на вибрані позиції від 8 до 30%.
Квартири у ЖК на вулицях Освіти, Василя Тютюнника, Сергія Данченка, Академіка Глушкова, Лейпцизькій, Марини Цветаєвої тощо.
Комерційна нерухомість за адресами: вулиця Бориса Гмирі, Златоустівська, проспект Соборності, проспект Лобановського, бульвар Перова, Анни Ахматової тощо.
Творчі майстерні по вул. Осіння і проспекту Академіка Глушкова.
Приміщення для зберігання велосипедів по вул. Володі Дубініна та у ЖК на проспекті Академіка Глушкова.
З повним переліком об’єктів можна ознайомитися у всіх відділах продажу та у таблицях нижче.