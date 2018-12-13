"Киевгорстрой" объявил новогодние скидки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. “Киевгорстрой” к новогодним праздникам вводит дополнительные скидки на некоторые объекты недвижимости, сообщает УНН.
В акции — квартиры, коммерческая недвижимость, творческие мастерские, помещения для хранения велосипедов. Скидки на выбранные позиции от 8 до 30%.
Квартиры на улицах Просвещения, Василия Тютюнника, Сергея Данченко, Академика Глушкова, Лейпцигской, Марины Цветаевой и др.
Коммерческая недвижимость по адресам: улицы Бориса Гмыри, Златоустовская, на проспекте Соборности, проспекте Лобановского, бульваре Перова, Анны Ахматовой и др.
Творческие мастерские по ул. Осенняя и проспекте Академика Глушкова.
Помещение для хранения велосипедов по ул. Володи Дубинина и в ЖК на проспекте Академика Глушкова.
С полным перечнем объектов можно ознакомиться во всех отделах продаж и в таблицах ниже.