Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Введение "челночного движения" поездов между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" не сможет кардинально улучшить дорожную ситуацию в Киеве из-за того, что есть возможность перевозить только 4 из 15 тысяч пассажиров в час. Об этом корреспонденту УНН рассказал транспортный эксперт Александр Гречко.

Критически в положительную сторону это ситуацию не изменит, потому что "челночное движение" способно обеспечивать в несколько раз меньший пассажиропоток, чем стандартный режим работы метро - сказал Александр Гречко.

"Есть потребность перевозить около 15 тысяч пассажиров в час, а сейчас, в "челночном" режиме, это 2 тысячи пассажиров в одну сторону", - добавил эксперт.

Детали

Ремонтные работы на "синей ветке" метрополитена в Киеве значительно повлияли количество пробок в связи с тем, что запущен дополнительный наземный общественный транспорт и часть людей, которые обычно используют метро пересели на такси или собственные авто.

По словам Александра Гречко, "челночное движение" поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская" позволит несколько уменьшить нагрузку на альтернативный общественный транспорт, "но кардинально это ситуацию не меняет, поскольку все равно основной поток людей будет идти на автобусы", - объясняет эксперт.

Кроме этого он отметил, что сейчас текущая система перевозки пассажиров "более-менее нормально работает", потому что нет воздушных тревог.

"Будут воздушные тревоги - это будет означать, что люди будут заблокированы и не смогут ехать общественным транспортом, поскольку он будет останавливаться".

Напомним

В связи с ремонтными работами в киевском метрополитене между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов с интервалом 13 и 17 минут.

Также были запущены альтернативные маршруты наземного транспорта, которые полностью дублируют маршрут станций метро.

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