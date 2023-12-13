Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
Киев • УНН
"Челночное движение" между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" в Киеве существенно не улучшит транспортное сообщение, поскольку они перевозят лишь часть пассажиров от необходимого количества, считает эксперт Александр Гречко. Ремонтные работы на "синей ветке" вызывают увеличение пробок и зависимость от наземного транспорта.
Введение "челночного движения" поездов между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" не сможет кардинально улучшить дорожную ситуацию в Киеве из-за того, что есть возможность перевозить только 4 из 15 тысяч пассажиров в час. Об этом корреспонденту УНН рассказал транспортный эксперт Александр Гречко.
Критически в положительную сторону это ситуацию не изменит, потому что "челночное движение" способно обеспечивать в несколько раз меньший пассажиропоток, чем стандартный режим работы метро
"Есть потребность перевозить около 15 тысяч пассажиров в час, а сейчас, в "челночном" режиме, это 2 тысячи пассажиров в одну сторону", - добавил эксперт.
Детали
Ремонтные работы на "синей ветке" метрополитена в Киеве значительно повлияли количество пробок в связи с тем, что запущен дополнительный наземный общественный транспорт и часть людей, которые обычно используют метро пересели на такси или собственные авто.
По словам Александра Гречко, "челночное движение" поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская" позволит несколько уменьшить нагрузку на альтернативный общественный транспорт, "но кардинально это ситуацию не меняет, поскольку все равно основной поток людей будет идти на автобусы", - объясняет эксперт.
Кроме этого он отметил, что сейчас текущая система перевозки пассажиров "более-менее нормально работает", потому что нет воздушных тревог.
"Будут воздушные тревоги - это будет означать, что люди будут заблокированы и не смогут ехать общественным транспортом, поскольку он будет останавливаться".
Напомним
В связи с ремонтными работами в киевском метрополитене между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов с интервалом 13 и 17 минут.
Также были запущены альтернативные маршруты наземного транспорта, которые полностью дублируют маршрут станций метро.
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Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
"Челночное движение" между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" в Киеве существенно не улучшит транспортное сообщение, поскольку они перевозят лишь часть пассажиров от необходимого количества, считает эксперт Александр Гречко. Ремонтные работы на "синей ветке" вызывают увеличение пробок и зависимость от наземного транспорта.
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