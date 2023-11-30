Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Более 400 позиций в каталогах, по которым поставляется питание для военных, это прекрасно, однако далеко не все эти позиции попадают к военному на стол, а огромный перечень дает широкую возможность для манипуляций и злоупотреблений. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Сергей Згурец.

Думаю, что это наверняка упростит выбор продуктов и сделает невозможным манипуляции, когда были продукты действительно дорогие, которые на самом деле нечасто поставлялись, и было много других, которые на самом деле были менее питательными, но стоимость пакета определялась по средним показателям. Поэтому думаю, что это действительно ситуацию может улучшить. Думаю, это вполне положительно - считает эксперт.

Детали

Згурец также отмечает, что есть еще одна составляющая, где были злоупотребления, - это логистика в поставках продуктов. Кроме того, эксперт отметил важность того, чтобы агентство при Минобороны, которое будет заниматься закупками и поставками питания, как можно скорее заработало в полную силу.

"Пока такое впечатление, что до конца года мы будем жить по старым условиям и по старым процедурам. И еще есть риск, что не все средства, выделенные на этот год, Минобороны сможет использовать, в соответствии с временными ограничениями. Кадровые изменения повлияли на заключение ряда контрактов, кроме того не все предприятия захотят сейчас что-то по старому режиму выбирать к выполнению", - отметил Згурец, одновременно добавив, что украинские воины в целом питаются хорошо.

Напомним

Гендиректор госпредприятия Государственный оператор тыла Арсен Жумадилов, заявил, что разобьет 407 позиций, которые есть в каталоге питания для военных, ориентировочно на 30-35 категорий, по каждой из которых будут отдельные договоры и процедуры.

"Цена за единицу каждого товара будет доступна для общества с тем, чтобы оно точно понимало, по какой цене закупается яйцо, яблоко, картофель, мясо и т.д.", - заверил Жумадилов.

По словам гендиректора Государственного оператора тыла, сервисная составляющая, то есть комплекс логистических услуг, будет закупаться отдельно.

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