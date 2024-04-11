Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Полное восстановление разрушенной рф Трипольской ТЭС может занять до семи лет и стоить десятки миллиардов гривен. Об этом журналисту УНН рассказал бывший министр энергетики и председатель Всеукраинской энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

"Ситуация очень сложная, критическая. Трипольская ТЭС производила где-то 300-400 Мегаватт, а это очень большая мощность для баланса",- сказал Плачков.

По его словам, для улучшения ситуации требуется мобилизация всех ресурсов - технических и человеческих.

"Улучшение ситуации может быть только в случае мобилизации всех ресурсов - технических и человеческих, нужно финансирование. Не хватает средств у энергетиков для того, чтобы они проводили ремонты, восстановление. Очень большие долги на энергорынке и не решается вопрос финансирования. Нужен источник финансирования", - рассказал Плачков.

На вопрос, сколько может стоить полное восстановление Трипольской ТЭС, Плачков ответил: "Об этом можно сегодня не говорить, на это нужно очень много средств. Ее восстановить за месяц, за год-два невозможно. Это не менее 5-6 лет. До 7 лет, и это десятки миллиардов гривен".

Дополнение

Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф. Центрэнерго, комментируя уничтожение Трипольской ТЭС во время массированной ракетной атаки, назвали это "черным днем в истории Центрэнерго".

В "Укрэнерго" заявили, что из-за разрушения Трипольской ТЭС в результате атаки рф не планируются отключения света.