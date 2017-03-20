Эксперт: на первичном рынке жилья правила игры прозрачные

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41056 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120200 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179283 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130829 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125269 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117646 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107559 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103916 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Эксперт: на первичном рынке жилья правила игры прозрачные

Эксперт: на первичном рынке жилья правила игры прозрачные

Киев  •  УНН

 • 6486 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Процесс приобретения жилья на первичном рынке понятен и прозрачнее приобретение жилья на вторичном рынке. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр.

"Если выбирать между первичным и вторичным рынком недвижимости, то конечно первичный рынок недвижимости он проще, там более прозрачные правила игры. Вы можете купить на первичном рынке и в рассрочку, и дешевле, и понятнее - пришли в отдел продаж, заключили договор и вы - виртуальный владелец квартиры. Но есть риски. Уменьшить эти риски можно, если пригласить опытного риэлтора или консультанта юриста, который оценит документальную базу. Репутация застройщика играет большую роль. Репутация - это опыт и наличие техники специальной", - считает эксперт.

По мнению эксперта, в этом году новостройки давят на вторичный рынок, ведь возросло количество новых жилых комплексов, введенных в эксплуатацию.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже более 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.

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