Эксперт: на первичном рынке жилья правила игры прозрачные

"Если выбирать между первичным и вторичным рынком недвижимости, то конечно первичный рынок недвижимости он проще, там более прозрачные правила игры. Вы можете купить на первичном рынке и в рассрочку, и дешевле, и понятнее - пришли в отдел продаж, заключили договор и вы - виртуальный владелец квартиры. Но есть риски. Уменьшить эти риски можно, если пригласить опытного риэлтора или консультанта юриста, который оценит документальную базу. Репутация застройщика играет большую роль. Репутация - это опыт и наличие техники специальной", - считает эксперт.

По мнению эксперта, в этом году новостройки давят на вторичный рынок, ведь возросло количество новых жилых комплексов, введенных в эксплуатацию.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" уже более 60-летнюю историю успешной реализации проектов. Тем более, что по словам председателя правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.