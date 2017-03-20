Експерт: на первинному ринку житла правила гри прозоріші

“Якщо обирати між первинним та вторинним ринком нерухомості, то звісно первинний ринок нерухомості він простіший, там більш прозорі правила гри. Ви можете купити на первинному ринку і в розстрочку, і дешевше, і зрозуміліше — прийшли в відділ продажу, заключили договір і ви - віртуальний власник квартири. Але є ризики. Зменшити ці ризики можна, якщо запросити досвідченого ріелтора або ж консультанта юриста, який оцінить документальну базу. Репутація забудовника грає велику роль. Репутація — це досвід і наявність техніки спеціальної”, — вважає експерт.

На думку експерта, цього року новобудови тиснутимуть на вторинний ринок, адже зросла кількість нових житлових комплексів, введених в експлуатацію.

Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування та збереження накопичень для населення, особливо в умовах кризи банківської системи.

Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” має вже понад 60-річну історію успішної реалізації проектів. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, і іншого бути не може.

“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — зазначив І.Кушнір.