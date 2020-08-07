Эксперт дал прогноз урожая яблок в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В этом году ожидается около от 800 тысяч до 1 млн тонн урожаю промышленного яблока. Об этом журналисту УНН сообщил глава общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко.
"Урожай сортового яблока будет примерно таким, как в прошлом году. От 800 000 до 1 млн тонн", - сказал Печко.
По его словам, на качество яблок в этом году негативно повлияли погодные условия.
"В этом году урожай в лучшем случае будет на уровне прошлого года, но качество яблок будет не очень высоким. Но в целом ситуация лучше, чем в прошлом году", - рассказал Печко.
Напомним, в Украине в этом году ожидается около 320 тысяч тонн урожая технического винограда.
Также УНН сообщал, что урожайность картофеля в этом году будет выше по сравнению с прошлым.