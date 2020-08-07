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Експерт дав прогноз цьогорічному врожаю яблук

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У цьому році очікується близько від 800 тисяч до 1 млн тонн урожаю промислового яблука. Про це журналісту УНН повідомив голова громадської спілки "Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України" Володимир Печко.

"Урожай сортового яблука буде приблизно такий, як минулого року. Від 800 тисяч до 1 млн тонн", - сказав Печко.

За його словами, на якість яблук цього року негативно вплинули погодні умови.

"У цьому році урожай у кращому випадку буде на рівні минулого року, але якість яблук буде не дуже високою. Але в цілому ситуація краща, ніж торік", - розповів Печко.

Нагадаємо, в Україні цього року очікується близько 320 тисяч тонн врожаю технічного винограду.

Також УНН повідомляв, що врожайність картоплі у цьому році буде вища у порівнянні з минулим.

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