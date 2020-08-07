Експерт дав прогноз цьогорічному врожаю яблук

"Урожай сортового яблука буде приблизно такий, як минулого року. Від 800 тисяч до 1 млн тонн", - сказав Печко.

За його словами, на якість яблук цього року негативно вплинули погодні умови.



"У цьому році урожай у кращому випадку буде на рівні минулого року, але якість яблук буде не дуже високою. Але в цілому ситуація краща, ніж торік", - розповів Печко.

Нагадаємо, в Україні цього року очікується близько 320 тисяч тонн врожаю технічного винограду.



Також УНН повідомляв, що врожайність картоплі у цьому році буде вища у порівнянні з минулим.



