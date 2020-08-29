Эксперт дал советы, как уменьшить использование ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду

"Есть категории людей, которые не заинтересованы экономить ресурсы, их такие советы почти не тронут. Других людей такие советы заинтересуют. На первых проще повлиять личным примером. Мы живем в городе, в доме, в стране. Экономия ресурсов лучше распространяется как мода, когда человек видит, что авторитетный для него человек или родственник делает какие-то действия для экономии ресурсов. Тогда и он начинает убеждаться. Когда вы принимаете решение экономить ресурсы, вы не только экономите ресурсы, вы еще и меняете сознание людей", - отмечает он.

По его словам, простейший пример, это не брать одноразовые пакетики, которые еще очень часто предлагают на рынках, в аптеках, супермаркетах, магазинах.

"В аптеках, все товары упакованы, там нет нужды брать одноразовые пакетики. Могут быть исключения, когда много мелочи, и ее неудобно положить в сумку, но когда берут зубную пасту, и ее упаковывают в пакетик, то от этого можно отказаться. Ранее в магазинах предлагали всем пакеты, ведь они бесплатные. Сейчас, когда отказываешься, то многие уже благодарят за то, что не берешь пакетик, ведь беспокоишься об окружающей среде", - добавляет эксперт.

Еременко акцентирует внимание на том, что можно пойти дальше и приобрести сумки для сыпучих товаров или товаров на вес, тех, что без пакетиков не покупаются.

"За рубежом, например, это более распространено, и люди ходят в магазин с тарой для продуктов, которые в сумку не положишь. Такими как молоко, масло или даже жидкое мыло", - отмечает он.

Эксперт рекомендует представителям бизнеса проконсультировать персонал о том, чтобы не предлагать пакетик человеку, который его не просит. Большинство людей берут пакетик только потому, что им его предлагают. Если бы им не предлагали, то они бы и не брали.

"Также важно не забывать об экономии воды, так во время чистки зубов, мытья головы, мытье рук закрывайте кран, чтобы вода не текла все время", - советует он.

Еременко также отмечает, что можно установить аэраторы на кран, которые помогают использовать меньше воды, без потери комфорта от мытья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы

"Среди мировых сетей отелей распространена практика менять белье и полотенца каждый день, только когда гость сообщает как-то об этом отель. Например оставить табличку на двери, или оставить полотенце на полу. Если этого не делать, белье все равно будут менять каждые два дня. Я не знаю, многие ли дома каждый день меняют полотенца или белье и почему это необходимо делать в гостиницах, я не понимаю. Отель ничего не теряет, если человеку важно, чтобы ему каждый день меняли полотенца и постель - она об этом сообщит. Для большинства же гостей это не так важно, и отель сохраняет много ресурсов, которые необходимы для того, чтобы нагреть воду, а также меньшее количество порошка попадет в сточные воды", - говорит эксперт.

Для того, чтобы уменьшить использование электроэнергии нужно использовать светодиодные лампочки.

"О экономии электроэнергии, важно перейти на светодиодные лампочки, они окупятся за год. Лампа накаливания - это отопительное устройство ,а не осветительное, потому что 80% энергии, которую он потребляет, превратится в тепло, а не свет. Светодиодная лампочка с этой точки зрения гораздо лучше, она в 10 раз эффективнее лампы накаливания. Поэтому, заменить лампочки - первое, что можно сделать. Если вы живете в подъезде многоквартирного дома можно установить детекторы движения, чтобы лампочки в подъезде не горели целый день, даже если они светодиодные. На лестничной клетке, они горят целый день, из-за чего быстро сгорают и потребляют много энергии, хотя люди не находятся там часто", - заключает он.

Что касается сохранения ресурсов в коммунальных учреждениях, то необходимо начать с мониторинга их потребления.

"Для коммунальных учреждений, местным органам власти необходимо мониторить, сколько потребляют школы, садики и другие учреждения, которые финансируются из местного бюджета. Сколько энергии они потребляют и на какие нужды. Смотреть на тех, которые потребляют больше и думать, как там можно сэкономить. Энергетика - это сфера, которая вредит окружающей среде во всем мире больше всего, поэтому экономия энергии автоматически помогает сохранять окружающую среду и экономить деньги", - добавляет эксперт.

Напомним, по прогнозам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, вследствие изменения климата Украина не получит совершенно разрушительных последствий, однако могут возникнуть проблемы с выращиванием пищи, затоплением территорий юга страны и распространением большого количества клещей и сельскохозяйственных вредителей.

Также сообщалось, что за последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла более чем общемировая. Сейчас это увеличение составляет 1,4 градуса.