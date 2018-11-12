Эксперт: банковские депозиты все еще не могут составить конкуренцию недвижимости

Эксперт охарактеризовал ситуацию на рынке жилой недвижимости на сегодняшний день. Мавродиев считает, что говорить о пассивности рынка не приходится. Рост объемов строительства жилья в Киеве, по сравнению с прошлым годом, в сентябре составил 7,6%. В активных продажах находятся 272 жилых комплекса, включая семь абсолютно новых предложений: по два в Днепровском и Подольском районах, а также три ЖК в Соломенском. Распределение рынка по классности жилья остается относительно стабильным: 16,7% представлены в эконом-классе, 42,2% — в комфорт-классе, 29,1% — в бизнес-классе, 12% — в элит-классе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт отметил, что три четверти сделок покупки жилья сосредоточены на первичном рынке



“Если говорить о макроэкономических показателях, то ставки по депозитам, являющимся прямым "конкурентом" недвижимости в вопросе сохранения и преумножения средств населения, продолжают расти. Но все равно им пока не удается опередить квадратные метры по надежности инвестиций”, — считает эксперт.

Таким образом, можно ожидать, что “высокий сезон” на рынке недвижимости все же настанет. Просто он будет характеризоваться более плавными показателями и, соответственно, более плавной динамикой спроса и ценовых предложений.

Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

“На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички“ — до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы, как застройщик, все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет”, — пояснила Маркова.