Експерт: банківські депозити все ще не можуть скласти конкуренцію нерухомості

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Не дивлячись на зростання ставок по депозитах вони все ще не можуть скласти конкуренцію нерухомості в аспекті надійності. Таку думку в аналітичній статті на спеціалізованому порталі Realt.ua висловив експерт з будівництва та девелопменту Юрій Мавродієв, УНН.