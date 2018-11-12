Експерт: банківські депозити все ще не можуть скласти конкуренцію нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Не дивлячись на зростання ставок по депозитах вони все ще не можуть скласти конкуренцію нерухомості в аспекті надійності. Таку думку в аналітичній статті на спеціалізованому порталі Realt.ua висловив експерт з будівництва та девелопменту Юрій Мавродієв, УНН.
Експерт охарактеризував ситуацію на ринку житлової нерухомості на сьогодні. Мавродієв вважає, що говорити про пасивність ринку не доводиться. Зростання обсягів будівництва житла в Києві, в порівнянні з минулим роком, у вересні становило 7,6%. В активних продажах знаходяться 272 житлових комплекси, включаючи сім абсолютно нових пропозицій: по два в Дніпровському та Подільському районах, а також три ЖК в Солом'янському. Розподіл ринку по класності житла залишається відносно стабільним: 16,7% представлені в економ-класі, 42,2% - в комфорт-класі, 29,1% - в бізнес-класі, 12% - в еліт-класі.
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"Якщо говорити про макроекономічні показники, то ставки по депозитах, що є прямим "конкурентом" нерухомості в питанні збереження і примноження коштів населення, продовжують рости. Але все одно їм поки не вдається випередити квадратні метри по надійності інвестицій", - вважає експерт.
Таким чином, можна очікувати, що "високий сезон" на ринку нерухомості все ж настане. Просто він буде характеризуватися більш плавними показниками і, відповідно, більш плавною динамікою попиту і цінових пропозицій.
Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельної компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.
За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.
"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її за рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.