Эксперт: 80% нардепов полностью некомпетентные

"У нас 80% депутатов ВР всех фракций и комитетов не компетентные ни в чем - ни в комитетах, ни во фракциях, ни в принятии закона", - сказал Э.Багиров.

Эксперт отметил, что различные сферы имеют свое лобби в Верховной Раде, а банковское лобби - самое мощное.

"Относительно Рыбалки (главы комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности - ред.): его можно поставить возглавить любой комитет и с таким же успехом, и с таким же нулевым результатом. Наиболее мощное лобби в ВР - это банковская сфера. И они, как правило, назначают главой комитета по банковской деятельности своего в доску человека, который будет протягивать законы через комитеты, выгодные банкирам. Это вся его (главы комитета - ред.) работа: забрал, закон протянул, проголосовали. О каком профессионализме мы говорим и нужен ли он ему? Рыбалка и не должен ничего делать, поскольку не умеет и потому что его задача собрать комитет, проголосовать как ему скажут и все. А потом выходить к народу и рассказывать о великих делах. У нас нет независимых депутатов глав комитетов", - резюмировал Э.Багиров.

Напомним, после переформатирования коалиции в Верховной Раде до сих пор не произошло перераспределение парламентских комитетов. Часть комитетов до сих пор возглавляют представители фракций "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины".

Всего в активах партий, которые вышли из коалиции, осталось больше десятка парламентских комитетов.

По мнению нардепа нескольких созывов Владимира Стретовича, политические фракции в парламенте, которые заявили о своем выходе из коалиции, должны заявить о выходе своих представителей из руководства комитетов Верховной Рады.