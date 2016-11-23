Експерт: 80% нардепів повністю некомпетентні

“У нас 80% депутатів ВР всіх фракцій і комітетів не компетентні ні в чому — ні в комітетах, ні у фракціях, ні в ухваленнях законів”, — сказав Е.Багіров.

Експерт зауважив, що різні сфери мають своє лобі у Верховній Раді, а банківське лобі — найпотужніше.

“Відносно Рибалки (голови комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності — ред.): його можна поставити очолити будь-який комітет і з таким же успіхом і з таким же нульовим результатом. Найбільш потужне лобі у ВР — це банківська сфера. І вони, як правило, призначають головою комітету з банківської діяльності свою в дошку людину, яка буде протягати закони через комітети які вигідні банкірам. Це вся його (голови комітету — ред.) робота: забрав, закон протягнув, проголосували. Про який професіоналізм ми говоримо і чи потрібен він йому? Рибалка і не повинен нічого робити: бо не вміє і тому що його завдання зібрати комітет, проголосувати як йому скажуть і все. А потім виходити до народу і розповідати про великі діла. У нас немає незалежних депутатів глав комітетів”, — резюмував Е.Багіров.

Нагадаємо, після переформатування коаліції у Верховній Раді досі не відбувся перерозподіл парламентських комітетів. Частину комітетів досі очолюють представники фракцій “Самопоміч”, Радикальної партії Олега Ляшка та “Батьківщини”.

Загалом в активах партій, які вийшли з коаліції, залишилося більше десятка парламентських комітетів.

На думку нардепа кількох скликань Володимира Стретовича, що політичні фракції у парламенті, які заявили про свій вихід з коаліції, мають заявити про вихід своїх представників з керівництва комітетів Верховної Ради.