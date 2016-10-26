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Эксперт: 80% доходов от налогов и в дальнейшем будет оставаться в Государственном бюджете

Эксперт: 80% доходов от налогов и в дальнейшем будет оставаться в Государственном бюджете

Киев • УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Власть никак не изменила принципы распределения доходов и расходов в проекте Государственного бюджета на 2017 год - все так, как было еще во времена "режима Януковича". Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Андрей Новак.

По словам эксперта, по-прежнему регионы будут получать финансирование из центра в ручном режиме.

"В Украине по сути пока ничего не сделано для децентрализации. Сейчас передали органам власти много полномочий, но при этом не передали их собственных финансов. Говорить нужно не о расходной части бюджета, а о доходной. То есть о том, куда поступают главные налоги. А в этом вопросе у нас ничего не изменилось в проекте бюджета на 2017 год - он идентичен по структуре доходов и расходов нынешнему бюджету, который идентичен бюджету прошлогоднему, позапрошлогоднему... Это бюджетные ксерокопии", - считает эксперт.

А.Новак подчеркнул, что 80% доходов и в дальнейшем поступает в центральный бюджет.

"Проект 2017 г. - это 700 млрд грн и только 176 млрд грн или 20% налога поступает в местные бюджеты все вместе взятые. То есть всем 20% налога, а в центральный бюджет, которым распоряжается Кабмин - 80%. Такой принцип, основанный во времена Януковича, до сих пор не изменили. Поэтому ничего кардинального для местных бюджетов не меняется. И фактически снова из государственного бюджета будут выделяться средства в ручном режиме", - считает А.Новак.

По словам экономического эксперта, доходы местных бюджетов в следующем году пойдут на обеспечение тех функций, которые государство передало на места.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы для покрытия расходов, но вероятно не закроют все потенциальные "дыры" местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечение", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта с госбюджета на местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно", - подчеркнул Р.Плющ.

Украинские Национальные Новости

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