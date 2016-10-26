Експерт: 80% доходів від подактів і надалі залишатиметься у Державному бюджеті

За словами експерта, як і раніше регіони отримуватимуть фінансування з центру у ручному режимі.

“В Україні по суті поки нічого не зроблено для децентралізації. Зараз те передали органам влади багато повноважень, але при цьому не передали їх власних фінансів. Мову потрібно вести не про витратну частину бюджету, а про дохідну. Тобто про те, куди надходять головні податки. А в цьому питанні в нас нічого не змінилося у проекті бюджету на 2017 рік — він ідентичний за структурою доходів та витрат цьогорічному бюджету, який ідентичний бюджету минулорічному, позаминулорічному... Це бюджетні ксерокопії”, — вважає експерт.

А.Новак наголосив, що 80% доходів і надалі надходить до центрального бюджету.

“Проект 2017 року це 700 млрд грн і лише 176 млрд грн або 20% податку надходить до місцевих бюджетів всіх разом взятих. Тобто всім 20% податку, а у центральний бюджет, яким розпоряджається Кабмін — 80%. Такий принцип започаткований за часів Януковича і досі не змінений. Тому нічого кардинального для місцевих бюджетів не змінюється. І фактично знову з державного бюджету знову виділятимуться кошти в ручному режимі”, — вважає А.Новак.

За словами економічного експерта, прибутки місцевих бюджетів наступного року підуть на забезпечення тих функцій, які передала держава передала на місця.

Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.

“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.

На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.

“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.