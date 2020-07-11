Экс-наставник клуба Ярмоленко возглавил представителя испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Чилийский наставник Мануэль Пеллегрини возглавил клуб испанской Примеры - "Бетис", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Пеллегрини уже имеет тренерский опыт в Примере. Он тренировал “Вильярреал”, “Реал” и “Малагу”. С “Вильярреалом” специалист становился обладателем Кубка Интертото, полуфиналистом Лиги чемпионов и серебряным призером испанского первенства.
“Бетис” завершает текущий сезон в нижней части турнирной таблицы Примеры, что не соответствует амбициям и возможностям популярного севильского клуба. Пеллегрини попытается вывести “вердибланкос” в еврокубки.
Отметим, что “Бетис” пока занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.
Добавим, что именно Пеллегрини подписывал Андрея Ярмоленко в “Вест Хэм”, где работал в начале сезона.