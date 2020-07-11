Екснаставник клубу Ярмоленка очолив представника іспанської Прімери

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Чилійський наставник Мануель Пеллегріні очолив клуб іспанської Прімери – "Бетіс", повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Угода із фахівцем розрахована до 30 червня 2023 року.

Пеллегріні вже тренерський досвід в Прімері. Він тренував “Вільяреал”, “Реал” та “Малагу”. З “Вільяреалом” фахівець ставав володарем Кубку Інтертото, півфіналістом Ліги чемпіонів та срібним призером іспанської першості.

“Бетіс” завершує поточний сезон у нижній частині турнірної таблиці Прімери, що не відповідає амбіціям і можливостям популярного севільського клубу. Пеллегріні спробує вивести “вердібланкос” у єврокубки.

Відзначимо, що “Бетіс” наразі посідає 13-й рядок в турнірній таблиці.

Додамо, що саме Пеллегріні підписував Андрія Ярмоленка в “Вест Хем”, де працював на початку сезону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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