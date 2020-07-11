Екснаставник клубу Ярмоленка очолив представника іспанської Прімери

Угода із фахівцем розрахована до 30 червня 2023 року.

Пеллегріні вже тренерський досвід в Прімері. Він тренував “Вільяреал”, “Реал” та “Малагу”. З “Вільяреалом” фахівець ставав володарем Кубку Інтертото, півфіналістом Ліги чемпіонів та срібним призером іспанської першості.

“Бетіс” завершує поточний сезон у нижній частині турнірної таблиці Прімери, що не відповідає амбіціям і можливостям популярного севільського клубу. Пеллегріні спробує вивести “вердібланкос” у єврокубки.

Відзначимо, що “Бетіс” наразі посідає 13-й рядок в турнірній таблиці.

Додамо, що саме Пеллегріні підписував Андрія Ярмоленка в “Вест Хем”, де працював на початку сезону.