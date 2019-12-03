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Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата III-VIII созывов Константина Жеваго. Он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором ГПУ, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины.

По данным ГПУ, бывшему народному депутату III-VIII созывов 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка, где он является бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд грн.

Так, 27 сентября заочно вручили подозрение Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрдгривен банка "Финансы и Кредит".

Также напомним, 9 октября экс-нардепа было объявлено в розыск.

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