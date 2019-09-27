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Екснардепу Жеваго заочно оголосили підозру у справі про розтрату 2,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сьогодні заочно вручили підозру колишньому нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит". Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook, передає УНН.

Екснардепу Жеваго заочно оголосили підозру у справі про розтрату 2,5 млрд грн

"Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит", - написала Варченко.

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Вона нагадала: під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами – банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками – було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

"У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", - зазначила Варченко.

Перш ніж повідомити про підозру, слідчі ДБР, прокурори ГПУ та оперативні співробітники Департамент захисту економіки Нацполіції України, за її словами, провели масштабну роботу.

"У межах двох кримінальних проваджень було проаналізовано документи щодо господарської діяльності та фінансових операцій між банківськими установами. У підсумку слідчі зібрали матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат ВР ІІІ-VIII скликань, котрий є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей фінустанови", - написала Варченко.

Вона також зазначила, що в ході досудового розслідування з'явилися нові подробиці справи, а саме з’ясувалося: отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

"Про підозру йому повідомили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - додала Варченко.

Вона також нагадала, у двох кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.

Як повідомляв УНН, оголошено про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит".

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