Двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит” оголошено підозру - ДБР

Також Варченко розповіла, що було встановлено під час досудового розслідування.

“Офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком „Фінанси та кредит“ та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах”, — написала вона.

А далі, за її словами, класика жанру.

“2015 рік: за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку “Фінанси та кредит” саме ті 113 мільйонів доларів. Прикметно, що заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк “Фінанси та кредит” було оголошено неплатоспроможним.

Розміщення коштів банку “Фінанси та Кредит” на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам собою мав місце факт штучної підтримки ліквідності банку. Вказані дії вплинули на платоспроможність банку “Фінанси та кредит”, — зазначила Варченко.

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У ДБР зазначили, що матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

“Колишньому заступнику голови правління інкримінуємо кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст.191 КК України. Керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Зараз у процесі — питання обрання запобіжного заходу і для нього.

Раніше про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.

Крім цього, одному із екс-заступників Голови правління „Фінанси та кредит“ у липні цього року обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень”, — написала перший заступник директора ДБР.

Варченко додала, що слідчі дії продовжуються, щоб притягнути до відповідальності й інших учасників злочинної схеми.

Раніше Нацбанк заявив про співпрацю з ДБР у справі кредитного портфеля.