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Двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" объявлено подозрение - ГБР

Двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" объявлено подозрение - ГБР

Киев  •  УНН

 • 11024 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины. Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.

Также Варченко рассказала, что было установлено в ходе досудебного расследования.

"Оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах", - написала она.

А дальше, по ее словам, классика жанра.

"2015 год: за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" было объявлено неплатежеспособным.

Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя сам имел место факт искусственного поддержания ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка "Финансы и кредит", - отметила Варченко.

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В ГБР отметили, что материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя главы правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка.

"Бывшему заместителю главы правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст.191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе - вопрос избрания меры пресечения и для него.

Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлено в международный розыск.

Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллионов гривен", - написала первый заместитель директора ГБР.

Варченко добавила, что следственные действия продолжаются, чтобы привлечь к ответственности и других участников преступной схемы.

Ранее Нацбанк заявил о сотрудничестве с ГБР по делу кредитного портфеля.

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