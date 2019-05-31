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Нацбанк заявив про співпрацю з ДБР у справі кредитного портфеля

Нацбанк заявив про співпрацю з ДБР у справі кредитного портфеля

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Національний банк України співпрацює з Державним бюро розслідувань і надає запитувані слідством документи у межах розслідування справи реалізації кредитного портфеля. Натомість інформацію про те, що службовці Нацбанку могли бути причетні до реалізації кредитного портфеля за заниженою вартістю для отримання частини прибутку, що спричинить збитки держбюджету, у регуляторі вважають спекуляцією фактами. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену прес-службою НБУ заяву.

Така реакція Нацбанку з'явилася після публікації у ЗМІ 30 травня інформації про ухвалу Печерського районного суду Києва від 16 травня, якою він задовільнив клопотання слідчого ДБР та надав йому доступ до документів НБУ у межах кримінального провадження №62019000000000450 від 5 квітня.

У ЗМІ, за даними НБУ, цитуються судові матеріали, в яких йдеться про те, що "із лютого 2019 року по теперішній час службовими особами НБУ вчиняються дії, направлені на реалізацію кредитного портфеля по заниженій вартості з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов'язаннями, що спричинить завдання збитків державному бюджету України".

"Національний банк переконаний, що це є спекуляцією фактами, і насправді реалізація кредитного портфеля повинна скоротити видатки Національного банку, а тому здійснюється на користь держави... Недвозначним свідченням незацікавленості НБУ у продажі кредитного портфеля за заниженою ціною є і обраний спосіб його продажу", - сказано у заяві Нацбанку.

Так, у НБУ додали, що відчуження прав вимоги за кредитами було вирішено здійснювати за допомогою продажу через електронну торгову систему Prozorro.Продажі на англійському аукціоні, що дає можливість продати його з націнкою мінімум на 1% проти стартової ціни.

"Звертаємо вашу увагу, що Національний банк, дотримуючись політики прозорості, максимально тісно співпрацює з ДБР щодо усіх епізодів слідства у межах чинного законодавства... Зокрема, у рамках зазначеного кримінального провадження на звернення ДБР від 22 квітня 2019 року вих.№5381-01 та від 6 травня 2019 року №01-5940 НБУ надано всі запитувані документи, що стосуються реалізації кредитного портфеля. Також на сьогодні у Нацбанку на виконанні знаходиться ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2019 року щодо виїмки документів", - наголосили у регуляторі.

Стосовно інших обвинувачень, крім тих, про які опубліковано НБУ FactCheck, як вказали у регуляторі, "Національний банк не володіє фактами, які викладені в ухвалі, тому не може їх коментувати".

Нагадаємо, у НБУ прокоментували намір заборонити Рожковій виконувати посадові обов’язки.

Українські Національні Новини

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