Нацбанк заявив про співпрацю з ДБР у справі кредитного портфеля

Така реакція Нацбанку з'явилася після публікації у ЗМІ 30 травня інформації про ухвалу Печерського районного суду Києва від 16 травня, якою він задовільнив клопотання слідчого ДБР та надав йому доступ до документів НБУ у межах кримінального провадження №62019000000000450 від 5 квітня.

У ЗМІ, за даними НБУ, цитуються судові матеріали, в яких йдеться про те, що "із лютого 2019 року по теперішній час службовими особами НБУ вчиняються дії, направлені на реалізацію кредитного портфеля по заниженій вартості з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов'язаннями, що спричинить завдання збитків державному бюджету України".

"Національний банк переконаний, що це є спекуляцією фактами, і насправді реалізація кредитного портфеля повинна скоротити видатки Національного банку, а тому здійснюється на користь держави... Недвозначним свідченням незацікавленості НБУ у продажі кредитного портфеля за заниженою ціною є і обраний спосіб його продажу", - сказано у заяві Нацбанку.

Так, у НБУ додали, що відчуження прав вимоги за кредитами було вирішено здійснювати за допомогою продажу через електронну торгову систему Prozorro.Продажі на англійському аукціоні, що дає можливість продати його з націнкою мінімум на 1% проти стартової ціни.

"Звертаємо вашу увагу, що Національний банк, дотримуючись політики прозорості, максимально тісно співпрацює з ДБР щодо усіх епізодів слідства у межах чинного законодавства... Зокрема, у рамках зазначеного кримінального провадження на звернення ДБР від 22 квітня 2019 року вих.№5381-01 та від 6 травня 2019 року №01-5940 НБУ надано всі запитувані документи, що стосуються реалізації кредитного портфеля. Також на сьогодні у Нацбанку на виконанні знаходиться ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2019 року щодо виїмки документів", - наголосили у регуляторі.

Стосовно інших обвинувачень, крім тих, про які опубліковано НБУ FactCheck, як вказали у регуляторі, "Національний банк не володіє фактами, які викладені в ухвалі, тому не може їх коментувати".

Нагадаємо, у НБУ прокоментували намір заборонити Рожковій виконувати посадові обов’язки.