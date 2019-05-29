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У НБУ прокоментували намір заборонити Рожковій виконувати посадові обов’язки

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У Національному банку України повідомили, що законні підстави щодо обмеження виконання Катериною Рожковою повноважень першого заступника Голови НБУ відсутні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"Наголошуємо, що законні підстави щодо обмеження виконання Катериною Рожковою повноважень Першого заступника Голови НБУ відсутні. У випадку задоволення Окружним адміністративним судом міста Києва ухвали про забезпечення позовної заяви Національний банк матиме підстави вважати, що здійснюється пряме блокування роботи Національного банку, а також посягання на його незалежність, та створено загрози для забезпечення стабільності національної грошової одиниці", - прокоментували в НБУ.

У НБУ повідомили, що наразі не отримали відповідної позовної заяви.

Крім того, у Банку підкреслили, що заступник Голови Національного банку звільняється з посади у випадках, передбачених статтею 20 Закону України "Про Національний банк України". Підстава звільнення заступника Голови Національного банку "за рішенням суду" чинним законодавством не передбачена.

"Національний банк занепокоєний ситуацією, що українські суди дедалі частіше стають інструментом тиску та впливу політиканів на роботу центрального банку. Ці обставини вкотре наглядно підтверджують необхідність завершення розпочатої судової реформи для запобігання корупційного використання судової системи як інструменту для політичного тиску на органи державної влади", – прокоментував начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з метою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження Першого заступника Голови НБУ. 

Відповідно до повідомлення прес-служби суду, позивач просить суд визнати протиправними дії Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов’язати її утриматись від таких дій.
Разом із позовом депутат подав заяву про його забезпечення, в якій просить суд до вирішення спору по суті заборонити Катерині Рожковій брати участь в роботі та засіданнях Правління НБУ.

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