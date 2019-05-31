Нацбанк заявил о сотрудничестве с ГБР по делу кредитного портфеля

Такая реакция Нацбанка появилась после публикации в СМИ 30 мая информации о решении Печерского районного суда Киева от 16 мая, которым он удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил ему доступ к документам НБУ в рамках уголовного производства №62019000000000450 от 5 апреля.

В СМИ, по данным НБУ, цитируются судебные материалы, в которых говорится о том, что "с февраля 2019 года по настоящее время должностными лицами НБУ совершаются действия, направленные на реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что повлечет нанесение ущерба государственному бюджету Украины".

"Национальный банк убежден, что это спекуляцией фактами, и на самом деле реализация кредитного портфеля должна сократить расходы Национального банка, а потому осуществляется в пользу государства... Недвусмысленное свидетельство незаинтересованности НБУ в продаже кредитного портфеля по заниженной цене есть и выбранный способ его продажи", - говорится в заявлении Нацбанка.

Так, в НБУ добавили, что отчуждение прав требования по кредитам было решено осуществлять посредством продажи через электронную торговую систему Prozorro.Продажи на английском аукционе, дающем возможность продать его с наценкой минимум на 1% против стартовой цены.

"Обращаем ваше внимание, что Национальный банк, придерживаясь политики прозрачности, максимально тесно сотрудничает с ГБР по всем эпизодам следствия в рамках действующего законодательства... В частности, в рамках указанного уголовного судопроизводства на обращение ГБР от 22 апреля 2019 вых.№5381-01 и от 6 мая 2019 года №01-5940 НБУ предоставлены все запрашиваемые документы, касающиеся реализации кредитного портфеля. Также сегодня в Нацбанке на выполнении находится постановление Печерского районного суда города Киева от 16 мая 2019 года о выемке документов", - подчеркнули в регуляторе.

Что касается других обвинений, кроме тех, что опубликованы НБУ FactCheck, как указали в регуляторе, "Национальный банк не владеет фактами, изложенными в постановлении, поэтому не может их комментировать".

Напомним, в НБУ прокомментировали намерение запретить Рожковой выполнять должностные обязанности.